Teampresentaties F1 2021: Waar en wanneer worden de nieuwe auto’s onthuld?

Vanwege het coronavirus besloot de Formule 1 om de ingrijpende veranderingen aan het technische reglement met een jaar uit te stellen tot 2022. Om de kosten te drukken werd bovendien besloten om de ontwikkeling van het chassis grotendeels aan banden leggen. De binnenkort gepresenteerde F1-bolides zullen daarom in de basis hetzelfde zijn als hun voorgangers, hoewel de teams wel de vrijheid hebben om te sleutelen aan de aerodynamica. Daarnaast mogen de motorleveranciers ook hun krachtbronnen doorontwikkelen.

De nieuwe auto’s zullen in de aanloop naar de wintertest gepresenteerd worden. Dit jaar vindt die testsessie tussen 12 en 14 maart plaats op het Bahrain International Circuit. Oorspronkelijk zou de test tussen 2 en 4 maart gehouden worden in Spanje, maar vanwege het uitstellen van de openingsrace in Australië is besloten de test later en op een andere locatie te laten plaatsvinden. Omdat het F1-seizoen op 28 maart in Bahrein start, is gekozen om de test op hetzelfde circuit te houden. Maar welke presentatieplannen hebben de teams staan?

Mercedes

De kampioensformatie heeft tot dusver nog geen plannen bekendgemaakt voor de presentatie van het nieuwe strijdwapen van Valtteri Bottas en (hoogstwaarschijnlijk) Lewis Hamilton, die als opvolger van de zeer succesvolle W11 waarschijnlijk de naam W12 meekrijgt. Wel heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff al verklapt dat de nieuwe wagen een zwarte livery krijgt, evenals zijn voorganger.

Red Bull Racing

Het is in ieder geval duidelijk dat Max Verstappen en Sergio Perez in 2021 racen met de RB16B, zo maakte teambaas Christian Horner onlangs bekend. Er is gekozen om de B toe te voegen aan de naam van de 2020-auto, om duidelijk te maken dat de nieuwe wagen een doorontwikkeling is van de vorige. Details over de datum en de locatie van de presentatie van Red Bull Racing zijn er tot dusver nog niet.

McLaren

Ook voor McLaren geldt dat er nog geen details naar buiten zijn gebracht over waar en wanneer de nieuwe bolide van het team gepresenteerd wordt. Wel weten Lando Norris en Daniel Ricciardo dat hun werkplek de naam MCL35M krijgt, waarbij de ‘M’ staat voor nieuwe motorleverancier Mercedes.

Aston Martin

Racing Point is hernoemd tot Aston Martin en dat gaat gepaard met een nieuwe kleurstelling. De renstal heeft al aangekondigd dat Lance Stroll en Sebastian Vettel met een donkergroene kleur gaan racen en dat de livery en de bolide zelf ergens in maart worden gepresenteerd. Een exacte datum heeft Aston Martin nog niet gegeven voor de presentatie, wel is duidelijk dat de onthulling van de auto, waarvan de naam nog onbekend is, plaatsvindt op het hoofdkwartier van het merk in Gaydon, Groot-Brittannië.

De wagen van Racing Point nog onder doek Photo by: Racing Point

Alpine

Op 14 januari bracht Renault de eerste details over de eerste F1-bolide van Alpine naar buiten. Het ontwerp krijgt de naam A521, wat een verwijzing is naar zowel het F1-prototype A500 uit de jaren ’70 als het jaar 2021, terwijl de testkleurstelling overwegend zwart is met een Franse vlag aan de achterkant. Ook maakte Alpine-topman Laurent Rossi bekend dat de nieuwe bolide van Fernando Alonso en Esteban Ocon in februari gepresenteerd wordt.

Ferrari

De roemruchte Italiaanse renstal heeft nog geen exacte datum genoemd voor de presentatie van de nieuwe auto. Wel maakte teambaas Mattia Binotto bekend dat Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2021 gaan racen met de Ferrari SF21, waarbij SF staat voor Scuderia Ferrari en de 21 voor het jaartal 2021.

AlphaTauri

Afgelopen jaar racete het in Faenza gevestigde team met de AT01 en het ligt in de lijn der verwachting dat AlphaTauri voor de nieuwe auto qua naam op dat concept voortborduurt. Over de presentatieplannen van de renstal van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda is verder nog niets bekend.

Alfa Romeo

Het door Sauber gerunde Alfa Romeo was op 20 januari het eerste team dat de plannen voor de onthulling van de nieuwe auto uit de doeken deed. Het nieuwe strijdwapen heeft de naam C41 gekregen, omdat C40 al gebruikt werd voor de auto die uiteindelijk pas in 2022 ingezet gaat worden. De teampresentatie, met coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, vindt op 22 februari plaats in de Poolse hoofdstad Warschau.

Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Photo by: Alfa Romeo

Haas F1

De Amerikaanse renstal heeft nog geen concrete plannen gepresenteerd voor de presentatie van haar bolide voor 2021. Waar en wanneer de eerste F1-bolide van debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin onthuld wordt, is dus nog niet bekend. Evenmin is duidelijk welke naam de auto draagt, hoewel verwacht mag worden dat het een vervolg wordt op VF-20, de naam die de Haas F1-bolide van 2020 meekreeg.

Williams

Sinds jaar en dag dragen de Williams-auto’s het voorvoegsel FW mee, wat verwijst naar oprichter Frank Williams. Het team is echter overgenomen door investeringsmaatschappij Dorilton, dus het is onduidelijk of men voortborduurt op de FW43 van afgelopen jaar. Het is evenmin helder waar en wanneer de nieuwe auto van Nicholas Latifi en George Russell wordt gepresenteerd.

