Alfa Romeo bevestigt datum en locatie voor onthulling auto 2021

Eerder deze week kon Motorsport.com al melden dat Alfa Romeo van plan was om te breken met de traditie dat zij hun nieuwe bolide pas kort voor de start van de wintertest presenteren. Dat deed het team in 2019 en 2020 op de ochtend van de eerste testdag in Barcelona, maar inmiddels is bevestigd dat er in 2021 een andere koers wordt gevaren. Woensdagochtend maakte Alfa Romeo bekend dat de presentatie van het strijdwapen voor het aanstaande seizoen, die de naam C41 draagt, op 22 februari wordt gepresenteerd in de Poolse hoofdstad Warschau, wat een belangrijke markt is voor titelsponsor PKN Orlen. De oliemaatschappij blijft nog een jaar plakken doordat reservecoureur Robert Kubica mag aanblijven. Ook het rijdersduo is onveranderd met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi.

Details als de exacte locatie en de tijd waarop de presentatie begint worden in de aanloop naar het evenement bekendgemaakt. Alfa Romeo is de eerste renstal die definitief een datum naar buiten heeft gebracht voor de onthulling van de nieuwe bolide. Renault maakte tijdens de presentatie van het nieuwe strategische plan duidelijk dat Alpine ergens in februari het doek trekt van de A521, terwijl Ferrari heeft aangekondigd dat de SF21 in de aanloop naar de wintertest wordt gepresenteerd. Van Aston Martin is bekend dat de eerste auto na de overname van Racing Point in maart wordt voorgesteld.

Opvallend genoeg draagt de nieuwe Alfa Romeo-bolide de naam C41 en niet C40, iets wat logischerwijs verwacht kon worden nadat de auto van vorig jaar de C39 was. Dat de auto nu een getal overslaat, heeft te maken met het uitstellen van de nieuwe technische reglementen. Het werk aan de auto voor deze reglementen, die in 2021 geïntroduceerd zouden worden, was al begonnen voordat duidelijk werd dat de invoering van de nieuwe regels zou worden uitgesteld tot 2022. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de auto voor 2022 de naam C40 gaat dragen, waardoor voor 2021 is gekozen voor C41. Motorleverancier Ferrari heeft naar verluidt voor dezelfde aanpak gekozen, terwijl teams als Red Bull (RB16B) en McLaren (MCL35M) juist kiezen voor een kleine aanpassing van de naam van de auto van vorig seizoen. Dat doen ze omdat er deze winter relatief weinig veranderd mag worden aan de bolides.