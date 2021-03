Ze lijken ieder jaar weer op te duiken, de berichten dat Porsche, Audi of een ander merk uit de Volkswagen Group een deelname aan de Formule 1 zou overwegen. Vorige week was het de beurt aan Fritz Enzinger, vicepresident van Porsche Motorsport, om in een vraaggesprek met de BBC nogmaals het Formule 1-vuurtje aan te wakkeren. Volgens Enzinger zou een deelname onder bepaalde omstandigheden “serieuze interesse” hebben van VW. Het zijn uitspraken die we wel vaker voorbij horen komen, maar deze keer lijkt het menens.

Fritz Enzinger

Het feit dat de uitspraken afkomstig zijn van Enzinger geeft wel aan hoe serieus er in Wolfsburg gekeken wordt naar een potentieel avontuur in de Formule 1. De 64-jarige Oostenrijker was tot eind 2011 werkzaam voor BMW, waar hij onder andere de logistiek van het Formule 1-project overzag. Na zijn avontuur in Beieren speelde hij een cruciale rol binnen het endurance-project van Porsche, dat met de 919 Hybrid drie keer de 24 uur van Le Mans wist te winnen en verdeeld over de diverse endurance-projecten acht wereldtitels wist te veroveren. Verderop in dit artikel komen we nog terug op zijn verleden bij BMW en Porsche.

Inmiddels heeft Enzinger binnen de Volkswagen-organisatie meerdere petten op. Zo is hij sinds januari 2019 vicepresident van Porsche Motorsport, maar staat hij al sinds 2018 aan het hoofd van de gehele autosportdivisie binnen de Volkswagen Group. Binnen het bestuur van het bedrijf zou Enzinger een van de grootste voorstanders zijn van een Formule 1-avontuur. Niet onbelangrijk voor een persoon die uiteindelijk zelf ook gaat over de autosportprojecten van een groot autoconcern.

“In feite worden alle ontwikkelingen in de autosport en diverse raceklassen permanent gemonitord en geëvalueerd”, vertelde Enzinger in het bewuste interview aan de BBC. “Met name wat betreft de nieuwe motorreglementen in de Formule 1 die in 2025 van kracht zullen worden. Het zou van groot belang zijn als zaken rond duurzaamheid – zoals bijvoorbeeld de implementatie van e-fuels – een rol spelen. Mochten deze aspecten inderdaad worden meegenomen, dan zullen we die binnen Volkswagen evalueren en verdere stappen bespreken.” E-fuels staat voor synthetische brandstoffen die zijn geproduceerd met elektriciteit, een soort groen alternatief van de bekende fossiele brandstoffen dus, maar ook daar komen we later in dit artikel nog op terug.

Stefano Domenicali

Na Enzinger komen we terecht bij de tweede persoon die een belangrijke rol speelt binnen de mogelijke Formule 1-missie van Volkswagen: de kersverse Formule 1 CEO. Stefano Domenicali staat bij het grote publiek vooral nog bekend als de voormalig Ferrari-teambaas, maar na zijn F1-avontuur was de Italiaan jarenlang werkzaam voor de Volkswagen Group. Als topman bij Audi overzag de Italiaan in 2015 een studie van het Duitse concern naar een potentiële F1-deelname. In een interview met Motorsport.com liet Enzinger weten dat deze studie in 2019 nog als basis diende toen Porsche serieuze interesse toonde in een Formule 1-avontuur.

Bij Porsche werd er al sinds 2017 gekeken naar een avontuur in de Formule 1. Het merk had in het diepste geheim zelfs veertig werknemers gezet op de ontwikkeling van een eigen Formule 1-krachtbron. In die tijd zat Volkswagen ook aan tafel toen er binnen de Formule 1 onderhandeld werd over de vraag welke richting er in geslagen moest worden wat betreft de nieuwe motorformule.

In februari 2019 had Porsche haar ‘Formule 1-krachtbron’ lopen op haar eigen testbank en alle seinen leken op groen te staan voor een avontuur in de koningsklasse. Een van de sleutelfiguren aan boord was destijds Andreas Seidl, de huidige Formule 1-teambaas van McLaren die in die tijd al met Enziger had samengewerkt aan het succesvolle LMP1-programma van Porsche. Over het antwoord op de vraag waarom het Formule 1-project uiteindelijk toch is stukgelopen doen meerdere verhalen de ronde. Volgens VW zouden de huidige motorfabrikanten in de Formule 1 niet bereid zijn geweest om het motorconcept dermate op de schop te gooien dat een nieuwkomer een realistische kans op succes zou hebben. Vanuit de Formule 1 werd echter geroepen dat Volkswagen aandrong op een radicale – en kostbare – verandering van het motorreglement, terwijl het niet bereid was om dat in dat geval ook te garanderen dat het merk in de Formule 1 zou stappen. Domenicali is als Formule 1 CEO en met zijn verleden bij VW de ideale man om de neuzen deze keer wel de goede kant op te krijgen.

Duurzaamheid in de autosport

Na het stuklopen van de onderhandelingen kregen de Formule 1-ambities van Volkswagen nieuw momentum toen Volkswagen Group CEO Herbert Diess vorig jaar in augustus op zijn LinkedIn de visie deelde dat “een Formule 1 met synthetische brandstoffen spannender, leuker en een betere autosportervaring is die meer technische concurrentie oplevert dan de Formule E, waar er in een spelmodus een paar rondjes door een stad wordt gereden.” Enkele maanden later maakte Audi bekend dat het zich aan het einde van het zevende seizoen terugtrekt uit de Formule E, al blijft de Volkswagen Group met Porsche voorlopig wel nog actief in de elektrische raceklasse.

Volgens informatie van Motorsport.com wordt het Formule 1-project momenteel opnieuw serieus onderzocht, een initiatief dat in de hoogste lagen van de VW Groep wordt gesteund. Het is echter ook bekend dat het concern de sport alleen onder de juiste omstandigheden zal betreden. Zo moet een dergelijke investering wel opwegen tegen een realistische kans op succes en alleen wanneer de plannen aan de benodigde criteria voldoen op het vlak van milieu en duurzaamheid.

De Formule 1 en Volkswagen hebben een nieuwe kans gekregen om nader tot elkaar te komen nu er achter de schermen wordt gesproken over de nieuwe motorreglementen voor 2025. De FIA en de Formule 1 hebben recentelijk de wil uitgesproken om in de nabije toekomst gebruik te maken van synthetische brandstoffen. Deze stap klinkt zoals eerder al benoemd als muziek in de oren bij de hoge heren in Wolfsburg, waar er naast elektrische aandrijving ook wordt ingezet op het schonere alternatief van de oude fossiele brandstoffen.

Markus Duesmann

Mocht het daadwerkelijk zover komen heeft Volkswagen meerdere mogelijkheden om de Formule 1 te betreden, waarmee we meteen aankomen bij de derde topman met een belangrijke sleutelrol in dit hele verhaal. De Volkswagen Group bestaat namelijk uit acht verschillende merken, met naast Volkswagen zelf onder andere ook Porsche, Audi, Lamborghini en Bentley. Van de acht beschikbare merken lijken er drie het meest logisch. Audi zou met haar ‘Vorsprung durch Technik’ ideaal perfect passen binnen een duurzamere Formule 1, al heeft het Duitse merk zich voor de komende jaren ook al gecommitteerd aan een elektrisch avontuur in de Dakar Rally en een terugkeer in de lange-afstandsracerij met een eigen LMDh-project. Porsche lijkt emotioneel gezien de beste kandidaat voor de Formule 1 met haar rijke historie en invloed in de autosport, al hebben ook zij zich al gecommitteerd aan een terugkeer in de endurance.

Een derde optie is een Formule 1-project van Lamborghini, het sportwagenmerk waar Domenicali tot aan zijn overstap naar de Formule 1 nog aan het roer stond. Lamborghini valt binnen de Volkswagen Group officieel onder Audi, waar Markus Duesmann - een groot liefhebber van de Formule 1 - sinds afgelopen jaar aan het roer staat.

Duesmann begon zijn carrière bij Daimler en overzag de ontwikkeling van Daimlers eigen Formule 1-motorafdeling in Brixworth, een van de voornaamste pijlers van de huidige dominantie van Mercedes in de Formule 1. In 2006 maakte hij de overstap naar BMW, waar hij verantwoordelijk was voor de Formule 1-krachtbron van het BMW Sauber-team, volgens velen de beste motor in die tijd. In die tijd kruisten de paden van Duesmann (hoofd motorafdeling), Enzinger (hoofd logistiek) en Seidl (hoofd operationele zaken voor het race- en testteam) elkaar bij BMW. Inmiddels wordt Duesmann ook als een van de voornaamste kandidaten gezien om in de nabije toekomst de nieuwe topman te worden van de Volkswagen Group.

De Formule 1 is aan zet

Alle puzzelstukjes lijken bij Volkswagen dus op hun plek te vallen om een Formule 1-avontuur mogelijk te maken. Binnen de top van het bedrijf is er voldoende animo voor de Formule 1 en hoewel de storm rondom dieselgate nog niet helemaal is gaan liggen, lijken de hoogste golven op dat gebied wel te zijn overwonnen. Wat dat betreft is nu de Formule 1 aan zet om voor Volkswagen het juiste klimaat te creëren waarin het merk kan toetreden. De budget cap en een nieuwe motorenformule voor 2025 spelen daarin een cruciale rol.

Als Formule 1-eigenaar is Liberty Media er veel aan gelegen om na het aangekondigde vertrek van Honda weer een vierde fabrikant binnen te halen. Het geeft de sport de nodige ademruimte mocht er nog een fabrikant besluiten om de sport te verlaten, terwijl het toetreden van een dergelijk grote motorfabrikant ook weer de nodige sponsors en partners met zich meebrengt. Vanuit de Formule 1 (de wil om een grote fabrikant binnen te halen) en de FIA (de wil om te verduurzamen) lijken alle seinen voor VW dus op groen te staan. Resten alleen nog de huidige fabrikanten die – net als in het verleden – opnieuw de grootste horde kunnen vormen om een F1-avontuur van Volkswagen mogelijk te maken. Mercedes, Ferrari en Renault lijken inmiddels echter meer bereid te zijn om de reglementen omtrent de krachtbron op de schop te gooien voor 2025. Iets wat aanvankelijk al gepland stond voor 2021.

In 2016 gooide dieselgate roet in het eten. Drie jaar later werkten de toenmalige spelers in de Formule 1 de plannen van Volkswagen tegen. Voor 2025 gloort er een nieuwe kans aan de horizon. Is driemaal scheepsrecht?