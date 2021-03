Volkswagen zou (opnieuw) entree in de Formule 1 overwegen

Fritz Enzinger, de vice-president van Porsche Motorsport, zet in een vraaggesprek met BBC Sport de deur voor de Formule 1 op een kier. Mits er goed wordt gekeken naar duurzaamheid is het merk bereid om na te denken over een rentree in de koningsklasse van de autosport. “Het zou van groot belang zijn als zaken rond duurzaamheid – zoals bijvoorbeeld de implementatie van e-fuels – een rol spelen. Mochten deze aspecten inderdaad worden meegenomen, dan zullen we die binnen Volkswagen evalueren en verdere stappen bespreken.”

De Formule 1 heeft onlangs besloten om het huidige motorreglement vanaf 2022 te bevriezen en in 2025 met een compleet nieuw reglement te komen. De precieze details over hoe die nieuwe generatie krachtbronnen er uit zal komen te zien zijn nog niet bekend, maar ze zouden in ieder geval minder complex, goedkoper en duurzamer moeten zijn dan de huidige generatie. Die vereisten zijn deels bedoeld om de kosten voor de huidige motorenbouwers te drukken, maar ook om nieuwe (auto)fabrikanten te paaien.

Porsche zou als geïnteresseerde toehoorder al bij de eerste gesprekken over het nieuwe motorreglement aanwezig zijn geweest en volgt de ontwikkelingen op de voet, aldus Enzinger. “Porsche en Volkswagen observeren de voortdurend veranderende reglementen in alle relevante raceseries over de hele wereld. Dit is ook het geval met betrekking tot het nieuwe reglement voor de aandrijflijn voor de Formule 1 vanaf 2025.”

Porsche of Audi?

Hoewel de uitspraken afkomstig zijn van een Porsche-man, lijkt Enzinger te spreken voor de hele Volkswagen Groep en dus ook andere merken binnen het concern. De Duitse autofabrikant was de afgelopen jaren niet alleen met Porsche, maar ook met Audi uiterst actief en succesvol in onder andere het World Endurance Championship. Momenteel hebben die twee merken elk hun eigen teams in de Formule E, maar Audi trekt zich aan het einde van dit seizoen terug uit dat kampioenschap.

Mochten de nieuwe regels Volkswagen bevallen, dan zal het waarschijnlijk met één van deze twee merken toetreden tot de Formule 1. Of dat als onafhankelijke motorenbouwer of als fabrieksteam zal zijn, is nog te vroeg om te overzien. Red Bull Racing zou een interessante partij zijn voor Volkswagen om mee samen te werken. Dat team neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Honda en zal daarna tot eind 2024 de Japanse motoren in eigen beheer nemen.

BBC Sport meldt dat Red Bull geen commentaar heeft willen geven op de geruchten, maar het is geen geheim dat het team van Max Verstappen open staat voor een (exclusieve) samenwerking met een autofabrikant. Ook Williams zou een interessante partij kunnen zijn voor Volkswagen. Saillant detail is dat Jost Capito, de huidige CEO van het team uit Grove, jarenlang bij Volkswagen Motorsport en Porsche heeft gewerkt.

En om de zaken nog spannender te maken: de huidige baas van de Formule 1-organisatie Stefano Domenicali heeft ook een verleden bij Volkswagen. De Italiaan werkte enkele jaren geleden zelfs aan een haalbaarheidsstudie voor toetreding tot de Formule 1. Die plannen verdwenen in de ijskast toen het bedrijf werd getroffen door diesel-gate, het schandaal rond het gesjoemel met de emissies van uitlaatgassen.

De laatste keer dat Porsche actief was in de Formule 1 was in de jaren tachtig en negentig als motorleverancier. In de jaren vijftig en zestig had het enige tijd een eigen fabrieksteam.