F1 wil nieuw motorreglement eerder invoeren en stelt richtlijnen op

Donderdag is het voorstel van Red Bull, om de motorische doorontwikkeling vanaf 2022 te bevriezen, besproken en uiteindelijk unaniem aangenomen in de Formula 1 Commission. Dat plan hangt nauw samen met het toekomstige motorreglement. De ontwikkeling kan immers niet oneindig lang worden bevroren en de nieuwe krachtbronnen moeten ook relevanter worden voor de auto-industrie. Het heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief om het nieuwe motorreglement eerder te introduceren, in 2025. Of zoals de Formule 1 het uitlegt: "Dit is een voorstel om te anticiperen, door het nieuwe reglement een jaar naar voren te halen."

Deze timing is één ding, maar de concrete invulling is nog vele malen belangrijker. Ten eerste om de genoemde relevantie te waarborgen en ten tweede om op lange termijn nieuwe merken aan te trekken. Dat laatste is buitengewoon belangrijk voor de Formule 1 en blijkt ook uit de manier waarop het proces wordt ingericht. "Er is een hoogwaardige werkgroep samengesteld, waar naast huidige merken ook potentieel nieuwe motorfabrikanten en brandstofleveranciers in zitten", valt in het document van de F1 Commission te lezen.

Deze werkgroep moet de concrete invulling van het nieuwe motorreglement op papier zetten. De Formule 1-organisatie heeft op voorhand al enkele richtlijnen opgesteld. "Het vaststellen van onze doelstellingen met de nieuwe generatie F1-auto's en krachtbronnen is van het groot belang voor de FIA en Formule 1. Samen met teams en motorfabrikanten is er overstemming bereikt over de voornaamste doelen: een aanzienlijke kostendaling en CO2-neutraal worden." Dit heeft vijf meer specifieke richtlijnen opgeleverd, waar de werkgroep mee aan de slag moet:

Duurzaamheid en (sociale) relevantie voor de auto-industrie waarborgen

Een volledige overstap op duurzame brandstoffen

Een krachtige motor, die ook emoties oproept [bij fans]

Een significante kostenreductie

Een reglement dat aantrekkelijk genoeg is om nieuwe motorleveranciers te trekken

Op papier bestaat er een zekere spanning tussen deze doelstellingen. Zo rijmt het streven om te verduurzamen en CO2-neutraal te worden niet zozeer met een interessant pakket voor fans samenstellen. Veel liefhebbers missen het geluid en willen graag terug naar bijvoorbeeld V10-motoren. Alhoewel dat zeker niet gaat gebeuren, kan de werkgroep wel aan het geluid werken. Dit kan onder meer door de veelbesproken MGU-H af te schaffen en de toerenbegrenzing verder op te schroeven. Zo heeft de nieuwe werkgroep bovenal de taak meegekregen om een zo goed mogelijk compromis te vinden tussen de verschillende belangen. Het resultaat moet in 2025 zichtbaar zijn.

