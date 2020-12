Porsche vanaf 2023 met LMDh-prototype in Le Mans, WEC en IMSA

Het roemruchte merk reed voor het laatst in 2017 in de topklasse (LMP1) van het World Endurance Championship. De 919 Hybrid (met aan het stuur Timo Bernard, Brendon Hartley en Earl Bamber) won dat jaar voor de derde keer op rij de 24 uur van Le Mans en het WEC-kampioenschap, waarop Porsche besloot dat het wel mooi was geweest.

De afwezigheid is echter van korte duur geweest. In 2023 moet er namelijk een compleet nieuwe bolide staan die voldoet aan de regels van de nieuwe LMDh-klasse, die zowel in het FIA World Endurance Championship als het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship zal moeten uitkomen.

Pascal Zurlinden, hoofd van de afdeling motorsport van Porsche, bevestigt dat het merk "van plan is om in beide kampioenschappen een volledig programma te rijden." De eerste race is de 24 uur van Daytona in januari 2023.

Zusterteam Audi

Het nieuws van Porsche volgt op de aankondiging dat ook Audi een LMDh-prototype ontwikkelt. Zurlinden legt uit dat de LMDh-categorie die eerder dit jaar werd aangekondigd, "dwingende redenen" voor Porsche bood om terug te keren naar de top van het sportscar-kampioenschap en dat het merk "volledig achter dit concept staat."

"De beste manier om het te bekijken is om te kijken naar de DPi in het IMSA, een klasse op hoog niveau met fantastische races tegen redelijke kosten. Het LMDh-concept laat Porsche toe om het DNA van het merk te blijven tonen. We kunnen met één auto uitkomen in beide kampioenschappen (WEC en IMSA] en de grootste uithoudingsproeven ter wereld."

Nieuwe opzet WEC en IMSA

De nieuwe raceklasse LMDh (Le Mans Daytona hybrid) is gebaseerd op de DPi (Daytona Prototype International) en vervangt samen met de nieuwe hypercar-klasse LMH in het WEC de LMP1 en LMP2. Ook zullen deze twee klassen de norm voor het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

De eerste LMH-wagens zullen al volgend seizoen actief zijn. De LMDh-klasse zal pas in de loop van 2022 worden geïntroduceerd. Waar Porsche en Audi inzetten op de ontwikkeling van een LMDh-bolide, gaan Peugeot, Toyota, Glickenhaus en ByKolles voor een deelname aan de LMH. Ook Alpine (Renault) en Mclaren zouden interesse hebben in een LMDh-project.

Porsche Motorsport LMDh Photo by: Porsche Motorsport