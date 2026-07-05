Vijf snelle conclusies van de F1 British GP

Geen excuses meer voor George Russell

Er was altijd een geldig excuus voor George Russell tijdens Kimi Antonelli’s zegereeks van vijf races eerder in deze F1-campagne van 2026: pech. De favoriet van voor het seizoen had een mechanisch probleem in Q3 in Shanghai, Antonelli profiteerde in Suzuka van een tijdig ingezette safety car om te winnen, terwijl Russell ook vanuit de leiding uitviel in Montreal.

Alles bij elkaar gaf dat Antonelli een voorsprong van 68 punten op zijn teamgenoot richting Barcelona, maar sindsdien zijn de boeken in balans gebracht – zoals dat altijd zou gebeuren. De Italiaan viel in Catalunya uit vanaf de tweede plaats, stond op voorlopige pole in Oostenrijk maar verloor die vervolgens nadat hij de late gele-vlagsituatie na de crash van Max Verstappen verkeerd had geïnterpreteerd, voordat hij op Silverstone vanaf de tweede plaats ook met een autoprobleem te maken kreeg.

Daarna werd het laat in de Britse GP nog beter voor Russell, toen een nieuwe crash van Verstappen hem een podium opleverde, voordat hij opschoof naar de tweede plaats doordat hij niet onder de safety car pitte. Dit laat een gat van 25 punten tussen de Mercedes-coureurs.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nu moet de druk op Russell liggen om Antonelli op pure performance in te halen, want het excuus van pech gaat niet langer op. Er blijft echter twijfel of hij dat zal doen, want Antonelli had in Barcelona tot aan zijn uitvalbeurt de overhand, net als op Silverstone - dus de Italiaan heeft heel duidelijk het snelheidsvoordeel.

- Ed Hardy

Leclerc reageert op de best mogelijke manier na Hamiltons Ferrari-opleving

De afgelopen weken waren niet de gemakkelijkste uit de Formule 1-carrière van Charles Leclerc. Na Lewis Hamiltons overwinning in Barcelona en Leclercs terugval naar de achtste plaats na zijn start vanaf de eerste rij in Oostenrijk, werden er steeds meer vragen gesteld over zijn vorm in vergelijking met de zevenvoudig wereldkampioen.

Ironisch genoeg was het op Silverstone – waar Hamilton droomde van een tiende thuiszege – dat Leclerc het perfecte antwoord gaf. Bovenal viel de manier waarop hij dat achter de schermen deed op.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Na de sprintrace van zaterdag onthulde Leclerc: "Ik heb een paar dingen gevonden die we voor vanmiddag zullen veranderen, waarvan ik hoop dat het de goede kant op gaat. Hoeveel weet ik niet, maar als het vanmiddag veel beter is, dan ben ik min of meer optimistisch dat we dat voor de rest van het seizoen kunnen behouden."

De veranderingen werkten wonderen in de kwalificatie, en hetzelfde kon worden gezegd van de race op zondag. Natuurlijk speelde het wegvallen van Kimi Antonelli uit de strijd een belangrijke rol, maar dit was nog altijd met afstand de sterkste versie van Leclerc die we het hele seizoen hebben gezien.

Na de kwalificatie legde de Monegask uit dat hij tijdens eerdere moeilijke weekenden in feite twee uitersten had, twee opties om uit te kiezen: Hamiltons richting volgen of vertrouwen op de aanpak die in het verleden voor hem had gewerkt. Op Silverstone koos hij voor het laatste – en dat betaalde zich enorm uit met zijn negende F1-zege.

Leclerc was de eerste om toe te geven dat één zwaluw nog geen zomer maakt, maar dit was precies de opsteker die hij nodig had na een reeks moeilijke weekenden.

- Ronald Vording

Verstappens frustraties groeien na crash, Silverstone legt een zwakte van Red Bull bloot

Na Red Bulls grote upgradepakket in Oostenrijk diende de zaterdag op Silverstone als een reality check, iets wat teambaas Laurent Mekies ook erkende. Max Verstappen concludeerde na de kwalificatie zelfs dat "het geen zin heeft om zo te racen", al bleek de race pace op zondag aanzienlijk beter dan verwacht.

Red Bull besloot uiteindelijk om de power unit niet te vervangen en parc fermé niet te verbreken, en dat leek de juiste keuze. Verstappen lag op koers voor zijn derde podiumfinish van het jaar voordat zijn race eindigde met een crash in Stowe.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tot aan wat op een ongebruikelijk moment leek, was het algemene beeld misschien niet zo somber als Verstappen aanvankelijk vreesde, maar Silverstone legde niettemin een zwakte in het pakket van Red Bull bloot. Het team blijft worstelen met zijn power unit op circuits waar energie schaars is, zoals Silverstone, waar energiemanagement een nog grotere rol speelt dan gebruikelijk.

Het onderstreept dat, hoewel Red Bulls verbrandingsmotor competitief is, het team nog altijd tekortkomt aan de elektrische kant van zijn power unit. Zonder ADUO kan Red Bull echter weinig tot niets doen om die zwakte aan te pakken. Het maakte het weekend van de Britse Grand Prix een grotere uitdaging dan Oostenrijk, en Verstappen verwacht meer van hetzelfde op Spa-Francorchamps en Monza.

- Ronald Vording

McLaren bevindt zich in overlevingsmodus

Zoals verwacht na de kwalificatie zijn Ferrari en vooral Mercedes, wanneer de motor wordt opengedraaid, een klasse beter dan de rest van de concurrentie. Dat geldt ook voor McLaren, dat eerder dit jaar bemoedigende tekenen liet zien dat het de achterstand op de voorkant van het veld kon verkleinen.

Maar wanneer het erop aankomt op de moeilijkste en meest veeleisende circuits, zoals Silverstone, is het voor de regerend wereldkampioen veel moeilijker om de schijn op te houden. Tijdens de Britse Grand Prix kwamen McLarens zwaktes echt bloot te liggen, want het relatieve gebrek aan downforce en efficiëntie van de MCL40 zorgde ervoor dat Lando Norris en Oscar Piastri niet konden bijblijven, waarbij het duo qua tempo gemakkelijk de laatste van de vier topteams was.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gezien het vergelijkbare profiel van Spa-Francorchamps zullen McLarens problemen waarschijnlijk niet in de volgende race zijn opgelost, dus is het nu overlevingsmodus tot de volgende reeks upgrades arriveert bij de Hongaarse Grand Prix, de laatste race voor de zomerstop.

- Fil Cleeren

Racing Bulls is de duidelijke best of the rest geworden

Het debat is feitelijk voorbij: Racing Bulls heeft zich gevestigd als het opvallende middenveldteam van de Formule 1, en voert comfortabel de groep aan achter de traditionele koplopers van de sport.

De formatie uit Faenza - en Milton Keynes - introduceerde in Montreal een groot upgradepakket. Alpine voerde daar nog altijd het middenveld aan en deed dat opnieuw in Monaco en Barcelona, maar sindsdien is het momentum duidelijk verschoven.

Dat werd duidelijk in Oostenrijk, waar Liam Lawson en Arvid Lindblad vrijwel het hele weekend in de top 10 doorbrachten, en Silverstone versterkte dat beeld alleen maar. Het enige wat Racing Bulls ervan weerhield Silverstone met een nog grotere puntenoogst te verlaten, was het feit dat de topteams een relatief probleemloze race kenden - anders dan eerder in het seizoen, toen Alpine profiteerde van de tegenslagen van anderen om zijn voorsprong in het constructeurskampioenschap op te bouwen.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Voorlopig houdt dat de Enstone-formatie vijfde in het kampioenschap. Maar als Racing Bulls dit prestatieniveau vasthoudt terwijl Alpine verder blijft terugvallen - recent zelfs achter Audi op pure snelheid - voelt een klim naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap als een kwestie van wanneer, niet of.

- Federico Faturos