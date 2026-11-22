Formule 1 GP van Las Vegas

Vijf snelle conclusies uit de GP van Las Vegas

Max Verstappen wint dragrace in Las Vegas

Motorsport.com

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 05:55

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Las Vegas krijgt de pack race waar het op hoopte

In de kunstmatige entertainmenthoofdstad van Amerika zette de F1 het meest kunstmatige én vermakelijke spektakel neer. Passender kan bijna niet.

Het jojo-racen uit de eerste fase van het seizoen 2026 was op de Strip weer volledig terug. Door het gebrek aan beschikbare elektrische energie op het rechte stuk van bijna een mijl kwamen inhaalacties op batterijkracht terug. Even leek het alsof we naar de Indy 500 zaten te kijken, met de topauto's die de leiding aan elkaar doorgaven zonder weg te kunnen rijden bij de rest van het veld.

Dat zorgde voor talloze positiewisselingen en veel gevechten van wiel tot wiel, tot vreugde van het uitverkochte publiek en de organisatoren.

Het is zeker niet voor iedereen, maar er viel in elk geval genoeg te zien. En het was zonder twijfel veel beter om naar te kijken dan de Spaanse Grand Prix op de Madring.

- Fil Cleeren

Ferrari in crisis na nieuwe clash tussen Hamilton en Leclerc

Ferrari kwam naar Las Vegas met twee duidelijke doelen: proberen te winnen, uiteraard, en de tweede plaats in het constructeurskampioenschap van de F1 veiligstellen. Dat eerste doel zou lastig worden, gezien het gebrek aan motorvermogen van de Scuderia op de lange rechte stukken in Las Vegas. Maar niet meer dan 10 punten verliezen op Red Bull was, met het oog op P2, volledig realistisch.

Maar toen staken de onopgeloste problemen opnieuw de kop op.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc lijken als teamgenoten niet tegen elkaar te kunnen racen. Dat werd in Mexico al duidelijk, toen ze elkaar de zege kostten. Gesprekken om de lucht te klaren moesten dat in Brazilië hebben opgelost. Twee weken later is het erger dan ooit.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Hamilton liet zijn woede blijken richting Leclerc omdat die hem in het veld aanviel tijdens de openingsfase van de slipstream- en batterijboost-'race' van de GP van Las Vegas. De Monegask was erbij toen Hamilton van de baan schoot en voor Lando Norris bleef, wat hem een tijdstraf van 10 seconden opleverde.

Omdat Hamilton zijn straf één ronde na het begin van de safety car-periode moest inlossen om Leclerc, die achter hem reed, niet op te houden, pakten de twee daarna hun onderlinge baangevecht weer op. Ditmaal was het Leclerc die de fout maakte. Hij knalde op zijn teamgenoot, liet Hamilton spinnen en kreeg zelf een tijdstraf van 10 seconden. Wat er in Brazilië ook is gezegd, het is duidelijk het ene oor in en het andere weer uit gegaan.

- Haydn Cobb

Verstappen vs Russell: Max wint opnieuw

Een oude rivaliteit laaide dit weekend in Las Vegas weer op na een incident in VT3, de sessie die normaal gesproken de minste koppen oplevert tijdens een Grand Prix-weekend. Verstappen en Russell gingen wiel aan wiel alsof ze in een race om positie vochten. De Brit hield zich daarna tegenover de media niet in en stelde dat zijn rivaal "denkt dat hij belangrijker is dan iedereen" en dat "iemand hem op zijn plek moet zetten".

Er speelde een mix van rivaliteit en psychologische oorlogsvoering mee, terwijl beide coureurs ook strijden om de tweede plaats in het coureurskampioenschap. Maar Verstappen verslaan in mentale spelletjes is bijna net zo lastig als hem op de baan kloppen, en de Nederlander reageerde nauwelijks op de opmerkingen van Russell.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Vanaf de eerste en tweede startplek was er bij de start geen drama tussen hen, maar daarna wisselden ze meerdere keren van koppositie via een reeks inhaalacties. Uiteindelijk leek Verstappen de situatie steeds onder controle te hebben: telkens wanneer Russell hem voorbij wist te komen, sloeg de Nederlander terug. Daarmee liet hij zien dat de verbale aanvallen van een dag eerder hem totaal niet hadden geraakt.

Uiteindelijk trok Russell aan het kortste eind en finishte hij ruim buiten de podiumplaatsen, terwijl Verstappen de race won en weer dichter bij het veiligstellen van de tweede plaats in het kampioenschap kwam.

- Jose Carlos de Celis

FIA-oordeel over ADUO zat er niet zo ver naast

Toen rond de Grand Prix van Monaco in de paddock het verhaal rondging dat de FIA had vastgesteld dat Red Bull in 2026 een referentiepunt voor de power unit in de F1 had, dachten velen dat het een slechte grap was. Red Bull kwam aan het begin van het kampioenschap niet eens in de buurt van zeges, en het oordeel klonk bijna lachwekkend.

Maar misschien was de motor niet echt wat het team uit Milton Keynes tegenhield, maar de auto zelf. Die auto is inmiddels grotendeels op orde en Max Verstappen vecht consequent vooraan mee. En de Grand Prix van Las Vegas, waar Verstappen en Isack Hadjar op gelijke voet met Mercedes streden, bevestigt misschien dat de metingen van de FIA aanvankelijk toch niet zo ver naast de werkelijkheid zaten.

- Oleg Karpov

Gasly krijgt eindelijk zijn beloning in Las Vegas

Pierre Gasly heeft sinds de komst van Las Vegas op de kalender in 2023 iets bijzonders met deze race. Twee keer kwalificeerde hij zich op de tweede startrij, en zelfs vorig jaar haalde hij in een Alpine die doorgaans achteraan stond Q3. Toch had hij er tot dit weekend nog nooit een punt gescoord.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Zijn snelheid was ook dit keer duidelijk zichtbaar. Gasly was tweede in de regen in VT2 en maakte opnieuw indruk in Q2, al gaf de negende plaats in Q3 hem het gevoel dat hij een kans had laten liggen.

De race leverde eindelijk de beloning op die zijn snelheid op de Strip al langer beloofde. Gasly rukte vroeg op en reed een groot deel van de Grand Prix mee in de strijd om een podium. Die kans vervloog met nog 15 ronden te gaan, maar de vijfde plaats was een verdiende opbrengst.

Alpine had in de voorgaande zes Grands Prix slechts één punt gescoord, dus het resultaat van Gasly, aangevuld met de zesde plaats van Franco Colapinto, was precies wat het team nodig had. Door de dubbele uitvalbeurt van Racing Bulls kon Alpine wat terrein goedmaken in de strijd om de vijfde plaats, al lijkt het nog altijd veel gevraagd om de rivaal in de laatste twee ronden van het seizoen bij te halen.

Een groot deel van de snelheid van Alpine was waarschijnlijk te danken aan de karakteristieken van het circuit. Er zijn parallellen met Monza, waar Gasly in september verrassend poleposition pakte, maar ook Qatar zou de A526 kunnen liggen nu het team het seizoen sterker probeert af te sluiten.

- Federico Faturos

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