Om 14.00 uur vrijdagmiddag reden de Formule 1-coureurs de baan op om zich voor te bereiden op de Grand Prix komende zondag. Het waren warme omstandigheden op de Zuid-Franse baan, met een baantemperatuur van om en nabij de 55 graden. Mercedes-reserve Nyck de Vries nam in VT1 de auto van Lewis Hamilton over en maakte daarmee zijn eerste meters in de W13. De Fries was eigenlijk op geen foutje te betrappen. Een keurige negende tijd was het eindresultaat, met een verschil van een halve tel naar George Russell. Charles Leclerc eindigde de eerste training als snelste en bleef Max Verstappen met een minimaal verschil van 0.091 seconde voor. De regerend wereldkampioen maakte in zijn snelle rondje nog wel een fout en moest zodoende genoegen nemen met de tweede stek.

Video: Samenvatting van de eerste vrije training in Frankrijk

De tweede training werd om 17.00 uur afgetrapt en aan de omstandigheden qua temperatuur was weinig veranderd. Het werd een sessie waarin Ferrari een serieuze tik uitdeelde aan Red Bull Racing en Mercedes. Carlos Sainz, die wel een gridstraf aan zijn broek heeft hangen, klokte een tijd waar zelfs teamgenoot Charles Leclerc niet onderdoor kon. Max Verstappen gaf uiteindelijk een halve tel toe op de tijd van zijn voormalig Spaanse teamgenoot en bleef steken op P3. Daarachter waren het de mannen van Mercedes. Sergio Perez kon weinig potten breken en strandde op de tiende plek in de tijdenlijst. Mick Schumacher ging nog even spectaculair in de rondte, maar hield de VF-22 uit de muur en kon daardoor zijn weg vervolgen.

Video: Samenvatting van de tweede vrije training in Frankrijk

Het Franse Grand Prix-weekend wordt zaterdag om 13.00 uur voortgezet met de derde vrije training.