Samenvatting van de fascinerende F1-race in Spa-Francorchamps

Na twee dagen met onbestendig en nat weer, viel er zondag dan eindelijk wat te genieten op het Circuit de Spa-Francorchamps. De toeschouwers van de Grand Prix van België werden getrakteerd op een heerlijk zonnetje, 21 graden en spraakmakende race.

Die begon om 15.00 uur met Charles Leclerc en Sergio Pérez op de eerste startrij en Max Verstappen vanaf P11 in een voor hem ongebruikelijke rol van jager in plaats van opgejaagde. Leclerc was bij het doven van de lichten goed weg, maar Pérez moest direct een plekje afstaan aan Lewis Hamilton. Die ging een paar ronden later ook Leclerc voorbij en bracht zo zijn totaal van GP's waarin hij aan de leiding reed op 189.

Na de eerste sets pitstops was het George Russell die over de boordradio meldde dat zijn harde banden het goed hielden en of de Mercedes-strategen in overweging wilden nemen om hem op een eenstopsstrategie te zetten in plaats van de geijkte tweestopper. De knappe koppen in Brackley moesten even rekenen, maar niet veel later kreeg Russell het groene licht om het bij zijn ene stop te houden. Toen niet veel later de tweede serie pitstops begon was het de coureur uit Kings Lynn die optimaal profiteerde en naar de leiding ging. Hamilton was vlak achter hem best of the rest en om na 44 ronden - bij het vallen van de finishvlag - leek het er even op of Mercedes een dik verdiende 1-2 had weten te boeken. Een uur of twee later bleek echter dat de auto van Russell bij de weging na afloop te licht was bevonden en hij werd gediskwalificeerd, de overwinning schenkend aan teamgenoot Hamilton.

Mercedes gaat zo ondanks alles met een opgetogen gevoel en drie overwinningen in de laatste vier races de zomerstop in.