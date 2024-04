VIDEO: Onoplettende Stroll rijdt achter safety car vol in op Ricciardo

Een onbezonnen actie van Lance Stroll zorgde tijdens de Grand Prix van China voor een tweede safety car-fase. Die volgde direct na de herstart na de eerste neutralisering. Het hele veld was in elkaar geschoven, maar bij het in gang trekken blokkeerde Fernando Alonso eventjes zijn remmen. Dat zorgde achter de Spanjaard voor een harmonica-effect, waarbij Stroll niet zat op te letten en vol in de versnellingsbak van Daniel Ricciardo reed. De schade leidde tot een nieuwe safety car.