VIDEO: Bottas parkeert auto en zorgt voor eerste safety car in China

Valtteri Bottas had zich in de top-tien gekwalificeerd voor de Grand Prix van China en was sterk onderweg in de openingsfase van de Formule 1-race. Helaas voor de Finse coureur van Sauber gaf zijn krachtbron het in ronde 21 op en hij moest de auto in bocht elf stilzetten. De wagen stond op een gevaarlijke plaats en omdat die in zijn versnelling stond, duurde het even voor de marshals die konden wegslepen. De virtual safety car bleek niet genoeg om de bolide veilig te kunnen verwijderen, waardoor later alsnog een volledige neutralisatie nodig was.