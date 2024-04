VIDEO: Alonso voorbij aan Pérez bij start F1-race China

Wat Lando Norris zaterdag in de sprintrace niet lukte bij Lewis Hamilton, lukte zondag Fernando Alonso wel. De Spaanse coureur van Aston Martin was de race vertrokken op de derde plaats, maar zat aan het einde van het rechte stuk al naast Sergio Pérez die van P2 was vertrokken. Alonso nam aan de buitenkant de lange weg om Pérez heen en zag zijn actie beloond met een (tijdelijke) tweede plaats achter Max Verstappen.