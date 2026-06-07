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Verstappen valt uit in Monaco na motorproblemen: "Motor klonk verschrikkelijk"

Max Verstappen zag zijn GP van Monaco al voor de eerste bocht eindigen. De Red Bull-coureur kwam niet weg bij de start en parkeerde zijn auto een ronde later in de pits.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monaco al in de openingsfase moeten staken. De Nederlander, die zich zaterdag nog knap als tweede had gekwalificeerd, bleef bij het doven van de lichten stil staan op de grid en viel in korte tijd terug naar de achterste rij.

Terwijl de rest van het veld richting Sainte Dévote sprintte, kwam Verstappen nauwelijks van zijn plek. De Red Bull-coureur zakte daardoor terug naar de laatste positie. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een technisch probleem aan de RB22.

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Tijdens de eerste ronde meldde Verstappen via de boordradio dat er iets mis was met de krachtbron. "De ICE is naar de klote, wat moet ik doen?", klonk het vanuit de cockpit. De afkorting ICE staat voor Internal Combustion Engine, oftewel de verbrandingsmotor van de hybride aandrijflijn.

Het antwoord van de pitmuur liet weinig ruimte voor interpretatie. “Breng 'm maar terug", kreeg Verstappen te horen. De viervoudig wereldkampioen stuurde zijn auto vervolgens aan het einde van de eerste ronde de pitstraat in, waarna zijn race direct ten einde kwam.

"De motor viel volledig weg. Pas na de eerste bocht kreeg ik weer een beetje vermogen terug, maar de motor klonk daarna echt verschrikkelijk, dus hebben we de auto teruggebracht naar de pits en dat was het."

Voor Red Bull betekent het uitvallen van Verstappen een flinke tegenvaller op een circuit waar inhalen traditioneel bijzonder lastig is. Vanaf de tweede startplaats leek een sterk resultaat binnen handbereik, maar die kans verdween nog voordat de race goed en wel op gang was gekomen.

"Al tijdens de formatieronde liep het niet echt lekker", vertelde Verstappen na zijn uitval. "Daarna was ook de procedure voor de start heel slecht; er zat totaal geen consistentie in. Vervolgens viel de motor volledig weg. Pas na de eerste bocht kreeg ik weer een beetje vermogen terug, maar de motor klonk daarna echt verschrikkelijk. Ik kon dus niet vol gas rijden, dus hebben we de auto teruggebracht naar de pits en dat was het."

De Oostenrijkse renstal moet haar hoop nu vestigen op Isack Hadjar. De Fransman begon de race vanaf de vijfde positie en is daarmee de best geklasseerde - en enige - Red Bull-coureur in het veld. Met Verstappen uitgeschakeld rust de verantwoordelijkheid voor een goed resultaat in Monaco volledig op de schouders van de rookie.

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