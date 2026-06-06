Max Verstappen kwam zaterdag uiteindelijk slechts 0.043 seconde tekort voor pole-position voor de Grand Prix van Monaco. Maar het meest opvallende geluid na afloop van de kwalificatie ging niet over die minimale achterstand op Andrea Kimi Antonelli. De Nederlander benadrukte vooral dat hij zich voor het eerst dit Formule 1-seizoen weer volledig zichzelf voelde in de auto.

Verstappen heeft zich de afgelopen maanden meermaals kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie Formule 1-auto's en de bijbehorende motorregels. Vooral de manier waarop coureurs het energiebeheer moeten managen en de beperkingen die dat oplegt aan de rijstijl, waren hem een doorn in het oog. Op het stratencircuit van Monaco speelde dat veel minder een rol, omdat de coureurs hun kwalificatieronden vrijwel volledig voluit konden afwerken.

Gevraagd of hij daardoor meer plezier beleefde aan het rijden, antwoordde Verstappen bevestigend. "De chassisregels zijn eigenlijk zo slecht nog niet. De auto's zijn wat smaller geworden en dat is prima. Ook het zicht op de vooras is weer beter bij de apex van de bochten, waar we eerder nog dat ding boven de voorband hadden", legde hij uit.

Maar vooral de vrijheid om de auto op zijn eigen manier te rijden maakt volgens Verstappen een groot verschil in Monaco. "Als je voluit kunt gaan en zelf de versnellingen kunt kiezen die je in de bochten wilt gebruiken, dan is dat altijd beter", aldus de viervoudig wereldkampioen in de persconferentie. "Ik voelde me eindelijk weer gewoon mezelf in de auto, laten we het zo zeggen. Door de manier waarop je de versnellingen kunt gebruiken. Helaas kunnen we dat niet op veel circuits van de kalender doen, maar daardoor voelt het rijden wel veel natuurlijker aan."

Verstappen gaf eerder dit seizoen juist aan dat de nieuwe auto's minder prettig en minder intuïtief aanvoelen dan de vorige generatie. Monaco lijkt dus een uitzondering op die regel te vormen. De tweede startplaats kwam niettemin als een verrassing, ondanks een bemoedigende vrijdag, waarop hij in beide vrije trainingen de derde tijd noteerde. Na de derde oefensessie had Verstappen echter nog weinig vertrouwen in een sterk resultaat. De Limburger keek toen namelijk tegen een achterstand van ongeveer negen tienden van een seconde aan.

"Best wel verrassend, eerlijk gezegd", zei Verstappen over zijn uiteindelijke snelheid. "Vanochtend stonden we nog ongeveer negen tienden achter. Ik had wel vertrouwen dat we nog wat verbeteringen konden doorvoeren richting de kwalificatie, maar niet dat we voor pole zouden vechten." Zijn verwachtingen waren daardoor bescheiden toen hij aan de kwalificatie begon. "Toen ik in de auto stapte, dacht ik: laten we proberen wat terrein goed te maken. Misschien halen we de top-vijf, dat was eigenlijk het doel."

Gaandeweg de sessie begon de RB22 echter beter aan te voelen. "Maar we hebben nog steeds onze kleine problemen", merkte Verstappen op. "Vooral in de middelste sector verliezen we tijd, op plekken waar je de kerbstones moet aanvallen en waar het circuit hobbelig is. Die dingen maken het voor onze auto momenteel wat lastiger. Maar over het geheel genomen was dit een heel goede kwalificatie."

Verstappen kan daardoor al met al wel leven met het mislopen van pole-position. "Ik was tevreden met mijn ronde. Toen ik over de finish kwam, dacht ik: als iemand dit verslaat, dan is dat maar zo. Dat hoort erbij. Soms sta je er nipt voor, een andere keer sta je er nipt achter. Zo is het leven." Hij wees daarbij ook naar de sterke ommekeer van Red Bull gedurende de dag. "We hadden een heel moeilijke derde training, dus om vervolgens in de laatste kwalificatiesessie voor pole te vechten, is een geweldige prestatie van het team."

Met een plaats op de eerste startrij heeft Verstappen bovendien uitzicht op een sterk resultaat op zondag. Wel waarschuwde hij dat de start dit jaar een kritischer moment is dan in voorgaande seizoenen. "Dat is nog iets waar we naar moeten kijken. Maar over het geheel genomen is dit voor ons een heel positief weekend geweest."