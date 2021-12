Hamilton eindigt eerste dag in Abu Dhabi bovenaan, Verstappen P4

Tijdens de eerste training voor de seizoensfinale in Abu Dhabi was Max Verstappen snelste gegaan met een 1.25.009, maar deze oefensessie werd overdag verreden terwijl zowel de kwalificatie als de race in de avond plaatsvindt. De tweede training zou dus een beter beeld gaan geven van de onderlinge krachtsverhoudingen op de aangepaste lay-out van het Yas Marina Circuit.

De meeste coureurs begonnen de tweede sessie met een run op de medium band. Valtteri Bottas opende met een 1.25.339, waarna Lando Norris, die op de soft onderweg was, heel even bovenaan stond tot Lewis Hamilton met een 1.25.127 zijn Mercedes op P1 zette. Max Verstappen reed aan het begin van de training een 1.25.629, die hem naar de vijfde stek in de tijdentabel bracht, op een halve seconde van Hamilton, die zich daarna nog verbeterde naar een 1.24.943. Verstappen ging vervolgens met een 1.25.065 naar de tweede tijd, alvorens Hamilton weer flink afstand nam door een 1.24.126 te rijden.

De training was inmiddels bijna halverwege, waarmee het tijd was voor de teams om een run op de soft te proberen ter voorbereiding op de kwalificatie. Bottas was, na een momentje waarbij hij met zijn rechter achterwiel tegen de vangrail was gekomen, de eerste van de toppers die naar de zachte band ging en klokte met een 1.24.083 een nieuwe snelste tijd. Esteban Ocon maakte indruk door zijn Alpine naar een 1.24.034 te sturen, waarmee de Fransman even op P1 stond. Hamilton had echter nog een 1.23.691 in huis, waarmee hij drie tienden sneller was dan Ocon, die de eerste dag in Abu Dhabi nog wel als tweede besloot.

Bottas eindigde met zijn eerdere tijd als derde, op vier tienden van zijn teamgenoot. Verstappen klokte op de zachte band een 1.24.332, waarmee hij op zes tienden van Hamilton vierde was in de tweede training. Perez ging met een 1.24.400 niet veel langzamer dan de Nederlander finishte de training als vijfde in de tijdenlijst. Fernando Alonso bleef Yuki Tsunoda en Charles Leclerc net voor voor de zesde tijd, waarmee Alpine een bemoedigende eerste dag kende in Abu Dhabi.

Na het uithangen van de vlag was er een crash van Kimi Raikkonen, die de controle over zijn Alfa Romeo verloor bij het uitkomen van de veertiende bocht, de linkerknik na het hotel. De Fin belandde eerst met de voorkant en daarna de achterzijde van zijn auto tegen de kunststof blokken, waardoor zijn Alfa behoorlijk wat schade opliep. Raikkonen, in Abu Dhabi bezig aan zijn laatste weekend in de Formule 1, stapte echter ongedeerd uit. Eerder in de training was Nicholas Latifi bij de dertiende bocht met de achterkant van zijn Williams al tegen de vangrail gegleden. De Canadees kon na het incident op eigen kracht zijn weg vervolgen.

Zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd begint de derde training voor de GP van Abu Dhabi.

Resultaten tweede training F1 Grand Prix van Abu Dhabi

