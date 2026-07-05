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Wolff onthult hoe dicht Kimi Antonelli bij overwinning op Silverstone kwam

Mercedes-baas Toto Wolff zegt dat Kimi Antonelli op koers lag om Charles Leclerc in te halen met nog zes ronden te gaan, voordat een mechanisch defect zijn kansen op Silverstone beëindigde

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli vertrok met lege handen uit Silverstone na een mechanisch defect tijdens de Britse Grand Prix - maar daarvoor was hij nadrukkelijk in de strijd om de overwinning.

Doordat hij zijn pitstop met 10 ronden uitstelde ten opzichte van Charles Leclerc, was de Mercedes-Formule 1-coureur bezig de Ferrari bij te halen toen een aerodynamisch onderdeel aan de linkervoorhoek van zijn auto brak nadat hij de kerbstones bij het uitkomen van Copse had aangevallen.

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Als gevolg daarvan verloor Antonelli meerdere posities en Mercedes overwoog zelfs de auto uit de race te halen. In plaats daarvan reed de Italiaan door tot de finish, kwam als negende over de streep voordat hij door een tijdstraf van vijf seconden voor herhaalde tracklimits-overtredingen werd teruggezet naar de 16e plaats.

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde dat de simulaties van het team suggereerden dat Antonelli Leclerc met nog zes ronden te gaan zou hebben ingehaald, wat een gevecht om de overwinning zou hebben opgeleverd.

"Ja, het is lastig, weet je, dat zou een episch einde van de race zijn geweest," zei Wolff na de finish tegen F1 TV. "Hij zou Charles zes ronden voor het einde hebben bijgehaald met een enorm bandenvoordeel.

"Maar weet je, het is een mechanische sport. Dit soort dingen kunnen gebeuren."

Wolff hintte er ook op dat Formula 1 zijn aanpak van tracklimits-straffen zou kunnen herzien nadat Antonelli werd bestraft, ondanks dat zijn herhaalde uitstapjes buiten de witte lijnen werden veroorzaakt door schade aan zijn Mercedes.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Wolff gaf toe dat het team aanvankelijk niet zeker wist wat de schade had veroorzaakt en overwoog Antonelli naar de pits te halen.

"We waren ons er niet volledig van bewust en er was de discussie of we hem om veiligheidsredenen naar binnen moesten halen. Maar vervolgens sleepte hij hem in feite ronde na ronde erdoorheen en zei: 'Ik kan het.'

"En, weet je, we hadden tracklimits.

"Misschien kunnen we kijken naar [hoe] tracklimits worden toegepast en het opnieuw beoordelen. En dan zijn het twee punten en dat kan aan het einde belangrijk zijn."

Russell redt tweede plaats

Mercedes vertrok toch nog uit Silverstone met 18 punten dankzij George Russell, die als tweede finishte.

De Brit profiteerde niet alleen van Antonelli's pech, maar ook van de late safety car. Hij erfde posities na de uitvalbeurt van Max Verstappen en Ferrari's beslissing om Lewis Hamilton naar de pits te halen, wat betekende dat Russell in een weekend waarin hij tempo tekortkwam ten opzichte van zijn teamgenoot toch met een waardevol resultaat boven kwam drijven en het gat in het kampioenschap dichtte.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Russell profiteerde er ook van dat de safety car tot de finishvlag op de baan bleef, waardoor rivalen op versere banden geen enkele kans kregen om hem na een herstart aan te vallen.

"Ja, we hoopten eigenlijk dat het zo zou blijven," zei Wolff. "Want je hebt vrijwel geen kans tegen Lewis achter je met een nieuwe soft, een vrijwel nieuwe soft.

"Dus dat het zo is geëindigd, daar ben ik ontzettend blij mee voor George. Hij heeft de laatste tijd zo'n moeilijke periode gehad om één te worden met de auto en een P2 is belangrijk voor hem en het is goed voor ons."

Ondanks zijn tweede puntenloze race van het seizoen leidt Antonelli nog altijd het coureurskampioenschap met 25 punten voorsprong op Russell. Mercedes leidt Ferrari ook met 78 punten in het constructeursklassement.

Foto's van de British GP - zondag

Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Christian Horner, Red Bull Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Goldie

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Jeremy Clarkson komt het paddock binnen.

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Mo Farah

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Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports, en Cassidy Towriss

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Flavio Briatore, Alpine

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Ben Whittaker

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Pierre Gasly, Alpine

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Sir Brian May, Ferrari-garage

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
George Russell, Mercedes

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Lando Norris, McLaren

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Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Ben Whittaker, garage van het Aston Martin F1-team

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
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Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Oscar Piastri, McLaren

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Lando Norris, McLaren

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
George Russell, Mercedes

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Lando Norris, McLaren

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Oscar Piastri, McLaren

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Sir Jackie Stewart

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Lewis Hamilton, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Charles Leclerc, Ferrari

Grote Prijs van Groot-Brittannië - zondag
Formule 1
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