Coronel is er niet gerust op: “Mercedes nog steeds de snellere auto”

De strijd om de Formule 1-titel is dit jaar ongekend spannend. Lewis Hamilton en Max Verstappen geven elkaar al het hele seizoen geen duimbreedte toe, terwijl ook de teams van Red Bull en Mercedes niet voor elkaar willen onderdoen. Met name na de Grand Prix van Turkije werd er alom gesuggereerd dat de renstal van Toto Wolff een stap had gezet en Lewis Hamilton en Valtteri Bottas over de snelste auto’s van het veld beschikken. Mercedes werd voor de Grand Prix van Amerika dan ook als de grote favoriet voor de zege bestempeld. De goede snelheid van de W12’s bezorgde Tom Coronel zelfs “een beetje buikpijn”, vertelde de coureur uit Eemnes afgelopen vrijdag in het Formule 1 Café van Ziggo Sport. “Het ziet er niet goed uit."

Ondanks de sterke start van Mercedes in Austin werd de Grand Prix van Amerika uiteindelijk – voor het eerst sinds 2013 – een prooi voor het team van Red Bull. Max Verstappen pakte er zijn negende pole-position en achtste zege van het Formule 1-seizoen 2021, waardoor hij nu twaalf punten voorsprong heeft op Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel. Een mooi moment dus om even te polsen of de buikpijn bij Coronel al iets is weggetrokken.

“Ik ben er wel iets van kwijt, maar ik zag nog wel dat de Mercedes nog steeds de snellere auto was”, blikt Coronel in gesprek met Motorsport.com Nederland terug op het GP-weekend in Texas. “Iedereen heeft zoiets van: ‘Oh, dus het komt wel goed’. Nou, met Max kwam het goed, want naar mijn mening was Max sterker dan de auto. Daar zie ik toch wel dat Mercedes nog een klein voordeeltje heeft.”

Beslissing valt in 'de allerlaatste bocht'

Ondanks de snelheid van Mercedes weet Max Verstappen de goede resultaat aan elkaar te rijgen dit seizoen. Coronel denkt dan ook dat de strijd om de wereldtitel pas in de allerlaatste race beslist zal worden dit jaar: “Ik ben erbij in Abu Dhabi en ik ga ernaartoe om een feestje te vieren en dat is maar om één reden”, hoopt Coronel op een eerste wereldtitel voor Verstappen. “Zij [Hamilton en Verstappen] gaan alle twee tot het gaatje, dat maakt het wel heel bijzonder dit allemaal. Daarom wordt dit gewoon een heel gaaf jaar, let maar op. Het is al een gaaf jaar, maar het gaat in de laatste race, de laatste ronde, de laatste bocht gebeuren. Dat willen we zien.”

