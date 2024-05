Red Bull Racing opende het huidige Formule 1-seizoen ijzersterk, maar van de laatste drie Grands Prix werd alleen de race in Imola gewonnen. Ferrari en McLaren zijn de afgelopen maanden steeds dichterbij gekomen en bezetten gezamenlijk de gehele top-vier in de door Charles Leclerc gewonnen Grand Prix van Monaco. Red Bull moest het daarentegen doen met een zesde plaats voor Max Verstappen en een vroege uitvalbeurt voor Sergio Pérez, die zaterdag in Q1 al strandde.

Vooral de recente vorm van McLaren na een reeks updates valt op. Het resultaat van de Britse renstal in het prinsdom - met Oscar Piastri op de tweede plek en Lando Norris op P4 - kwam niet als een enorme verrassing voor Tim Coronel. "Je moet even niet vergeten dat er vanaf vorig jaar in Silverstone intern een switch is geweest bij McLaren qua motivatie. Ze hebben de airflow goed onder controle. Ik zeg altijd maar 'het team is zo goed als de tweede auto'. Eigenlijk zijn ze altijd drie en vier, één en drie, twee en drie, twee en vijf. Ik durf wel te zeggen dat McLaren op het ogenblik gewoon de beste auto is", vertelt de Dakar-coureur.

Ferrari kan de aansluiting ook definitief vinden, al denkt Coronel wel dat de Scuderia daarvoor moet werken aan de consistentie. "Maar zij zijn ook wel op de goede weg en dan is de motivatie er natuurlijk ook wel. Die twee [Ferrari en McLaren] kunnen het Red Bull nog weleens moeilijk gaan maken. Ik hoop natuurlijk dat McLaren en Ferrari deze trend een beetje vol kunnen houden. Daarentegen hoop ik wel dat Max uiteindelijk het kampioenschap wint, dat durf ik ook wel te zeggen." Tegelijkertijd heeft Coronel liever dat Verstappen er harder voor moet knokken dan bijvoorbeeld in 2022 en 2023 het geval was.

"Maak het maar weer spannend. Wanneer stonden we op de banken? Dat was die strijd tussen Hamilton en Max die gewoon tot de laatste ronde tot de limiet ging met alles erop en eraan. Ik denk dat de hele wereld daar wel een beetje op zit te wachten", vervolgt Coronel. "Norris is natuurlijk een heel leuke jongen en Leclerc een heel toffe man. Als Leclerc wat volwassener wordt en minder foutjes maakt en als Norris de gelegenheid krijgt, dan denk ik dat we vuurwerk krijgen in die driestrijd. En misschien komt Hamilton er volgend jaar in de Ferrari ook bij."

Kan Red Bull terugslaan in Canada?

Na een intense double-header in Imola en Monaco krijgt het F1-circus een weekend rust, voordat men in Montréal verwacht wordt voor de Grand Prix van Canada. Op papier lijken de karakteristieken van het circuit iets beter bij McLaren en Ferrari te passen dan bij Red Bull, dat in Monaco grote moeite had met het hobbelige wegdek. Ook bevat het circuit op Île Notre-Dame hoge kerbstones waar de coureurs veelvuldig overheen moeten. Toch denkt Coronel dat Red Bull niet op voorhand al kansloos is.

"Je moet niet vergeten dat snelheid op rechte stukken daar ook belangrijk is. En de Red Bull is op dat vlak, qua uitkomen van de bochten en op rechte stukken, echt goed. Ik denk dat Red Bull daar toch zijn slag gaat slaan", aldus Coronel. "De motivatie zit er bij Ferrari en McLaren mooi in en ik denk dat het gewoon tussen hun drie gaat, maar nu komt Max wel wat dichterbij. Ik durf te zeggen dat Max zaterdag [in Monaco] niet het ideale kwalificatierondje heeft gereden, en hij zat er maar twee tienden vanaf. Jongens, waar hebben we het dan over? In andere woorden: het wordt weer een mooie strijd."

