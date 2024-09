Domenicali zet deur voor terugkeer Duitse F1-race op kier

Het is alweer een tijdje geleden dat er voor het laatst een Formule 1 Grand Prix van Duitsland is verreden. In 2019 vertrok het circus uit Hockenheim en alleen vanwege de coronapandemie stond in 2020 een race op de Nürbürgring op het programma. Dit jaar is zodoende het vierde jaar op rij dat er geen GP voor het Duitse publiek wordt georganiseerd. In gesprek met Bild stelt FOM-directeur Stefano Domenicali dat er alles aan gedaan wordt om een terugkeer van de GP van Duitsland te bewerkstelligen.

"Duitsland was altijd een belangrijk onderdeel van onze kalender en behoort tot de motorsport- en automobieltraditie", begint de Italiaan in het Duitse medium. "Tegenwoordig hebben we helaas geen Grand Prix. Het is niet dat wij het niet willen, maar de situatie in Duitsland is veranderd. We zoeken nu de juiste partner met wie we er constructieve gesprekken over kunnen voeren."

De invloeden van Duitsland in de koningsklasse van de autosport zijn ook nu groot. Mercedes heeft een eigen fabrieksteam en levert daarnaast motoren aan Aston Martin, McLaren en Williams. Naast Mercedes is Audi ook druk bezig met het opzetten van een eigen fabrieksteam. Audi heeft Sauber overgenomen en zal vanaf 2026 met eigen naam op de grid verschijnen. "Audi komt in F1 en Mercedes is al jaren een sterk merk. We zoeken allemaal naar oplossingen, maar die hebben we nog niet gevonden. Het is onze opdracht om die te vinden", voegt Domenicali toe.

Een mogelijkheid voor een terugkeer van een GP in Duitsland is het zogeheten roulatiesysteem. Dat zou betekenen dat circuits het ene jaar wel, en het andere niet een race organiseren. Domenicali hoopt daarmee de Europese markt van genoeg races te kunnen voorzien. "In 2026 gaan we wat interessants zien. We zijn met andere organisatoren in gesprek om iets te bedenken en dat gaan we binnenkort bevestigd krijgen. In 2026 krijgen we een jaar waarin veel Europese Grands Prix komen. We hebben daar genoeg opties voor", legt hij uit.