Het oordeel van Mercedes over nieuwe vloer voor W15

Mercedes zat in België met de nodige vraagtekens nadat de introductie van een vloer op vrijdag tot balansproblemen hadden geleid bij Lewis Hamilton en George Russell. Het team keerde terug naar de oude vloer voor dat weekend, maar nam de nieuwe vloer wel weer mee naar Zandvoort en Monza. Zo heeft het team deze nieuwe vloer alsnog kunnen testen en een beter beeld kunnen krijgen van wat wel en niet werkt op de W15. "De laatste drie races hebben we verschillende vergelijkingen gemaakt van de pakketten en in feite de vloer vergeleken", legt trackside engineering director Andrew Shovlin in een video van Mercedes uit. "We hebben er vertrouwen in dat deze de belasting genereert zoals verwacht."

"Hoe we dat weten? We meten de krachten die het op de baan genereert middels de ophanging", vervolgt Shovlin zijn uitleg. "We kijken ook naar de druk die in de auto wordt gegenereerd en dat kunnen we correleren met wat we in de windtunnel zien, zodat we goed kunnen inschatten of het doet wat we verwachten." Mercedes hoopt uiteraard grote stappen vooruit te zetten, maar Shovlin benadrukt dat het team niet op een 'heel grote vooruitgang' rekende door het nieuwe updatepakket dat op Spa is geïntroduceerd. "Het was een behoorlijk klein pakket, maar we hebben er vertrouwen in dat deze dus die belasting genereert."

Gezien de recente vorm heeft Mercedes veel reden tot optimisme. Immers wonnen Hamilton en Russell drie van de laatste vier races voor de zomerstop. Sinds de zomerstop is de vorm van Mercedes wat minder sterk gebleken, waardoor er alsnog vraagtekens zijn over de performance van de W15 en of er niet 'iets subtiels is in de rijeigenschappen dat dit pakket zou kunnen doen dat we niet hebben voorzien'. "En dat is behoorlijk lastig te beoordelen, want de auto presteert per circuit anders", stelt Shovlin. "Op sommige circuits werkt de auto heel goed, op andere circuits worstelen we weer met de balans van de auto, ongeacht de aerodynamische specificatie. En ja, de laatste twee races waren niet zo goed als enkele races daarvoor. Dat kan gewoon liggen aan de variatie tussen de circuits, maar dat is iets wat we de komende dagen gaan bestuderen. Bovendien komen er nog meer updates voor het systeem. We hebben een hoop te overwegen, maar we hebben nu ook heel veel data. De komende dagen kunnen we gebruiken om daarvan te leren."