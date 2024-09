Na wachten op Verstappen wordt het zwemmen in het diepe met Antonelli

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

De aankondiging van Andrea Kimi Antonelli was één van de slechtst bewaarde geheimen van de Formule 1-paddock. In Zandvoort verklapte Toto Wolff het eigenlijk al twee keer in één mediasessie met de Nederlandse pers, waarna Mercedes PR een beetje in de vlekken schoot. Het leukste is dat Wolff daarna bij TV-ploegen reageerde op zijn ‘verspreking’ met een nieuwe ‘verspreking’, door te zeggen dat het nieuws in Monza officieel zou worden. Vreemd is dat niet. Wolff heeft de deur zo lang mogelijk opengehouden voor Max Verstappen, maar was tijdens het raceweekend in Nederland ook openhartig over die gesprekken in de zomerstop. In die periode zijn alle partijen tot consensus gekomen dat een overstap van Verstappen voor 2025 niet mogelijk is. Doordat het proces tijd in beslag nam, was de mogelijkheid om Carlos Sainz als een tussenpaus voor één jaar vast te leggen ook al vervlogen. Het was met andere woorden lange tijd hopen op Verstappen en anders meteen met Antonelli in het diepe springen.

Dat laatste hangt overigens ook samen met wat er in 2014 is gebeurd. Wolff poogde toen Verstappen binnen te halen, maar zag hem voor Red Bull kiezen doordat zij een Toro Rosso-zitje konden bieden en Mercedes eerst aan de Formule 2 dacht. Om te voorkomen dat weer een toptalent kan worden weggekaapt, wil het merk met de ster hem nu zo snel mogelijk een Formule 1-kans aanreiken. “Als je naar hun kartresultaten kijkt, dan springen deze twee coureurs eruit”, zei Wolff over Verstappen en Antonelli toen ik hem vroeg. “Als 16-jarige heeft Kimi de Italiaanse Formule 4 gewonnen, waar je een veld van meer dan veertig auto’s hebt. Max heeft al bewezen buitengewoon te zijn in de Formule 1 met drie wereldtitels, terwijl Kimi nog moet beginnen.” Het grote verschil met Verstappens F1-debuut en daarmee ook meteen het risico van deze zet is dat Antonelli bij een topteam moet beginnen. Ook al zegt Mercedes dat ze hem tijd geven en geen druk opleggen, is dat natuurlijk onmogelijk. Bij een team als Mercedes is er altijd druk, daar is geen ontkomen aan.

Een glimp daarvan is vrijdag ook al te zien geweest. Alle blikken waren op Antonelli gericht in Monza en dat heeft volgens Wolff bijgedragen aan de stevige crash van 45G in Parabolica. Enerzijds is het goed dat het nu al is gebeurd als een wijze les richting zijn debuutjaar, anderzijds is het onvermijdelijk dat er volgend jaar nog meer momenten zoals dit zullen volgen. Aan de pure snelheid en aan het talent van Antonelli hoeven we niet te twijfelen, dat is ontegenzeggelijk aanwezig. Maar het debuutjaar kan bij tegenslag wel een mentale uitdaging worden. Het risico om een veelbelovende F1-carrière in de kiem te smoren bestaat, al moet Mercedes als team capabel genoeg zijn om dat te voorkomen en bovendien was er toen Verstappen onhaalbaar bleek voor 2025 geen alternatief meer. Als je het positief wilt bekijken, dan zeg je wat George Russell in Zandvoort heeft laten weten: “De vraag is of je wilt leren in het kinderbadje of meteen in het diepe? Ik was liever meteen in het diepe gesprongen, want ik heb meer geleerd van het eerste jaar als teamgenoot van Lewis dan in de drie jaar daarvoor.”

Zwemmen in het diepe zonder zwembandjes brengt echter ook risico’s met zich mee, maar precies dat is de immense opdracht waar Antonelli volgend jaar voor staat…

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Daar komen de vraagtekens vandaan

Oleg Karpov, F1-verslaggever GP Racing

Persoonlijk wil ik gewoon wat magie zien. Ik wil zien wat Toto Wolff en zijn engineers zien in Kimi - en daarmee wil ik niet zeggen dat ik op enige wijze hun beslissing in twijfel trek. Ik ben ervan overtuigd dat Antonelli geen doorsnee coureur is. Ten eerste omdat het naïef is om te denken dat Wolff een van zijn twee Mercedes-auto’s zou toevertrouwen aan iemand die hij simpelweg aardig vindt. Hoewel het waarschijnlijk waar is dat Toto een zwak heeft voor Antonelli. Ik twijfel er niet aan dat dit wordt ondersteund door een kille berekening op basis van zijn kennis van de racewereld en rijke ervaring in de omgang met rijders. Hij moet iets zien in Kimi - en dat is alleen al voldoende informatie.

En ten tweede wordt het volledig bevestigd door wat we continu horen in privégesprekken met mensen die in juniorklassen en karting met hem hebben samengewerkt. Niet alleen zijn snelheid, maar ook zijn ongelofelijke vermogen om om te gaan met druk, te leren van fouten en informatie op te nemen. Hier wordt in de media niet veel over gerept - deels omdat Mercedes terecht heeft geprobeerd om niet te veel druk op Kimi te leggen - maar je zult er vanaf nu zeker meer over horen en lezen.

Aan de andere kant is het waarschijnlijk ook waar dat het voor het grote publiek nog niet geheel duidelijk is wat er nu precies zo opwindend is aan Antonelli. Zijn zeges in de Formule 4 en Formula Regional zijn een duidelijk signaal dat hij veel talent heeft, maar is het nog steeds ‘maar’ F4 en Formula Regional. Zijn Formule 2-campagne tot nu toe, ondanks een aantal zeges, is om welke reden dan ook nogal ondermaats. Prema heeft het dit jaar overduidelijk lastig, waardoor we nog niets echt spectaculairs van Antonelli hebben gezien. En daar komen die vraagtekens vandaan.

In de Formule 1 kun je je niet verstoppen, er zullen continu vele ogen gericht zijn op Kimi. Kijk naar VT1 in Monza: de ronde waarin hij crashte, is bocht voor bocht geanalyseerd. En dat soort dingen zal volgend jaar veel vaker voorkomen. We gaan onvermijdelijk veel meer te weten komen over Kimi. En als er wat ‘magie’ is, dan zal dat niet onopgemerkt voorbijgaan. En hij heeft in George Russell ook een geweldige benchmark. Dus, persoonlijk, ben ik vooral heel erg nieuwsgierig.

Foto door: Mercedes AMG

Het best mogelijke signaal

Roberto Chinchero, F1-journalist Motorsport.com Italië

Ik verwacht een goed eerste seizoen in de Formule 1. Voor het grote publiek betekent dat waarschijnlijk dat Antonelli direct vanaf het eerste moment goed moet presteren, maar we moeten niet vergeten dat hij direct in een Mercedes zit. Dit in tegenstelling tot veel andere rijders die, voordat ze zich bij een groot team voegen, een seizoen of twee uitkomen voor een kleiner team. Zij maken hun fouten dan buiten de schijnwerpers. Dat is anders voor Antonelli, en uiteraard gaat hij fouten maken. Dat is ook heel normaal. Hij is echter een geweldig talent en ik weet zeker dat hij de kans krijgt om dat te laten zien.

Vergeet niet dat Mercedes hem vijf jaar geleden al vastlegde. Zij hebben meer informatie over deze rijder dan wie dan ook. En als zij hebben besloten dat hij direct in een topauto kan stappen - en niet bijvoorbeeld een jaar of twee in een Williams - dan moeten zij iets heel veelbelovends en bevestigends zien.

Ze hebben veel geld geïnvesteerd en ik denk niet dat ze dat allemaal door het putje willen zien gaan. Dus ik steun en begrijp hun keuze om voor Kimi te gaan volledig, want zij hebben meer dan genoeg informatie over hem uit hun TCP-programma, uit de Formule 4, Formula Regional en F2. Ze hebben de gelegenheid gehad om deze jongen aan het werk te zien, zijn progressie en zijn mentaliteit te zien. En ik heb er vertrouwen in dat hij goed werk gaat leveren.

Maar het wordt niet gemakkelijk, zoals we in VT1 in Monza zagen waar hij in de muur eindigde. Dat is zeker niet het beste visitekaartje. Maar als mensen als Toto Wolff en Gwen Lagrue vertrouwen in hem hebben, dan is dat het best mogelijke signaal. Zij weten beter dan ieder ander waartoe Kimi in staat is.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Toto Wolff heeft nu zijn eigen ‘nieuwe Max’

Christian Nimmervoll, hoofdredacteur Motorsport-Total.com

Ik moet bekennen: ik volg de lagere formuleklassen niet heel erg goed. Dus ik heb Kimi Antonelli enkel in F2 gezien. En wat ik daar zag, deed me twijfelen aan de lof die hij kreeg van Toto Wolff en andere insiders. Ze zullen iets gezien hebben waar ik me niet bewust van was. Een beetje zoals met Max Verstappen die de F3-titel niet won, maar waarvan iedereen wist dat hij ‘the next big thing’ zou zijn. Ik zie hier overeenkomsten.

Dus nu heeft Wolff zijn eigen ‘nieuwe Max’ met Antonelli. Hoewel hij geen nieuwe Max zal zijn. Maar de manier waar Antonelli zich op de vrijdag in Monza liet zien tot zijn crash in Parabolica was gewoonweg verdomd indrukwekkend. Niet met kleine stapjes richting de limiet werken, maar gewoon direct volgas. Dat toont het vertrouwen in zijn vaardigheden. Zijn GPS-data door de Lesmo’s en Ascari waren indrukwekkend, en in Parabolica probeerde hij iets wat zijn auto niet aankon. Ik zie eindelijk wat Mercedes al vanaf de eerste dag ziet in Antonelli.

Ik weet vrij zeker dat hij in 2025 een aantal crashes zal meemaken, en precies om die reden zie ik hem niet als serieuze titelkandidaat. Maar ik ben er vrij zeker van dat hij qua snelheid er in het merendeel van de races bij zal staan, en ik ben er vrij zeker van dat hij George Russell sneller zal uitdagen dan Hamilton dit seizoen. Niet qua algehele consistentie, maar qua pure snelheid.

Ik verwacht dat Antonelli in 2025 zijn eerste race wint (tenzij de Mercedes totaal niet competitief is). Ik verwacht ook dat hij een aantal domme crashes heeft, en een paar weekends waarin hij gewoon langzaam is omdat hij de afstelling niet op orde krijgt. Hij zal even tijd nodig hebben voordat hij kampioen wordt. Maar het is overduidelijk dat hij over het juiste DNA beschikt. Zelfs nog meer dan de recente geweldige F1-rookies als Oscar Piastri. Antonelli kan op een dag echt een grote worden. Hij kwam op vrijdag op stormachtige wijze de Formule 1 binnen, op een goede en slechte manier. Ik kijk uit naar meer van dat!