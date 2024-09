Veel F1-coureurs hebben het geluk dat de koningsklasse van de autosport hun land aandoet. Sommigen hebben zelfs het zoet van de overwinning in eigen land mogen proeven. Max Verstappen won driemaal op Nederlandse bodem, Alain Prost zegevierde zesmaal in Frankrijk - waarvan twee keer met het Franse merk Renault. Lewis Hamilton is de recordhouder met negen zeges in de Britse GP. Dat is tevens het record voor meeste overwinningen in dezelfde Grand Prix.

Niet iedereen heeft geluk in zijn thuisrace. In een aantal gevallen ging het voor de ogen van het thuispubliek zelfs grandioos mis. Soms door een eigen fout, soms door een technisch probleem of door een diskwalificatie. Wat zijn de meest pijnlijke uitvalbeurten in een thuisrace uit de F1-historie?

Nelson Piquet - Grand Prix van Brazilië 1982 - Diskwalificatie na zege

Nelson Piquet, Brabham BT49D Ford Foto door: Motorsport Images

Nelson Piquet had in zijn eerste jaren als Formule 1-coureur weinig geluk in zijn thuisrace. De latere drievoudig wereldkampioen scoorde in zijn eerste drie pogingen geen enkel punt. De toenmalig Brabham-coureur dacht in 1982 een einde te maken aan die reeks toen hij in Jacarepagua als eerste over de streep kwam na een van de meest intense races uit de historie. De omstandigheden waren loodzwaar door de enorm hoge temperaturen. Riccardo Patrese stapte uit door oververhitting, meerdere coureurs crashten door uitputting. Ook Piquet had het zwaar en moest diverse malen zijn hoofd ondersteunen met een van zijn handen. Opgeven was echter geen optie, want hij was in een felle strijd verwikkeld met Gilles Villeneuve en Keke Rosberg.

De lokale held kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd, maar het feestgedruis duurde niet lang. Na de race werd de BT49D uit de uitslag gehaald: hij zat (George Russell, let je op?) onder het minimumgewicht. Een jaar later won Piquet alsnog zijn thuisrace op weg naar zijn tweede wereldtitel. Ook in 1986 zegevierde hij voor zijn thuispubliek, beide malen in Rio de Janeiro.

Damon Hill - Grand Prix van Groot-Brittannië 1993 - Motorprobleem als leider

Marshals blussen de rokende auto van Damon Hill, Williams FW15C Renault. Foto door: Motorsport Images

Damon Hill beleefde bij Brabham in 1992 een lastig debuutseizoen. Hij kwalificeerde zich voor slechts twee races. Een van de races waarin hij wel aan de start stond, was de Britse GP. Hill eindigde uiteindelijk als zestiende. De overstap naar wereldkampioen Williams in 1993 gaf hem de gelegenheid om vooraan mee te strijden.

De toen 32-jarige Brit kwalificeerde zich als tweede voor zijn thuisrace. Tot grote vreugde van het publiek haalde hij al bij de start teamgenoot Alain Prost in. De fans hadden na het vertrek van Nigel Mansell naar Amerika hun nieuwe lokale held in de armen gesloten. Hill had na zeven ronden al een voorsprong van vijf seconden en had alle touwtjes stevig in handen. De voorsprong werd in ronde 32 tenietgedaan toen de safety car naar buiten kwam door een crash van Luca Badoer. Hill behield bij de herstart echter de leiding.

In ronde 41 ging het mis: door een motorprobleem moest de Brit opgeven. “Het spijt me voor Damon, en het spijt me voor het publiek”, zei de uiteindelijke winnaar Prost. “Hij verdiende het om te winnen, maar wat kan ik eraan doen? Dat is racen.” De revanche volgde in 1994 toen Hill alsnog de Britse GP op zijn naam schreef, twee jaar voordat hij de wereldtitel won.

Jacques Villeneuve - Grand Prix van Canada 1997 - Crash vanaf P2

Jacques Villeneuve Foto door: LAT Photographic

Jacques Villeneuve won de wereldtitel in 1997, hoewel hij in zijn gehele F1-loopbaan slechts elf overwinningen behaalde. Geen daarvan vond plaats in zijn thuisland Canada. In zijn debuutjaar 1996 eindigde Villeneuve als tweede in Montreal, om het daaropvolgende jaar wederom vanaf de voorste rij te vertrekken.

Lang duurde dat niet. Al in de tweede ronde crashte hij vanaf de tweede plaats in de Wall of Champions. Toen hij wegliep, reageerde de legendarische commentator Murray Walker: “Je kunt je voorstellen wat dit met Canada doet, je kunt je voorstellen wat het met Villeneuve doet - hij is totaal van slag.” Om het allemaal nog iets erger te maken, won Michael Schumacher de race. Daarmee nam hij de leiding in het wereldkampioenschap over van Villeneuve. Uiteindelijk ging de titel toch naar de Canadees na de controversiële finale in Jerez.

In de jaren erna stond Villeneuve nog acht keer aan de start in zijn thuisrace. De rijder uit Quebec viel liefst zesmaal uit en eindigde nooit hoger dan P9.

Felipe Massa - Grand Prix van Brazilië 2008 - Winst, maar geen titel

Felipe Massa op het podium na zijn zege in Interlagos. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Hoewel Felipe Massa de Braziliaanse GP 2008 op zijn naam schreef - zijn tweede thuiszege - stond hij toch als de grote verliezer op het podium. De Ferrari-coureur begon met een achterstand van zeven punten op Lewis Hamilton aan de seizoensfinale in Interlagos. Massa moest dus winnen en zijn Britse tegenstrever zou als zesde of lager moeten eindigen om de titel naar Brazilië te laten gaan.

Massa domineerde vanaf pole-position terwijl Hamilton, vertrokken vanaf P4, in de almaar wisselende omstandigheden moeite had om in de top-vijf te blijven. Met acht ronden te gaan reed de Brit op zijn oorspronkelijke startpositie, totdat het drie ronden later weer begon te regenen. Hamilton stopte voor intermediates, Toyota-rijder Timo Glock hield vast aan slicks. Met nog twee ronden te gaan zakte Hamilton naar P6 toen hij in de laatste sector veel te wijd ging en daardoor Sebastian Vettel zag passeren. De Ferrari-pitbox stond op stelten: de wereldtitel was op dat moment in handen van Massa.

De lokale held kwam over de streep en was in de veronderstelling dat hij wereldkampioen was. Enkele momenten later ging Hamilton in de laatste bocht echter voorbij aan de spartelende Glock op slicks en claimde zo de benodigde vijfde plaats, en daarmee de wereldtitel. Massa bleef in tranen achter in parc fermé. Dit bleek bovendien zijn elfde en laatste F1-overwinning.

Lewis Hamilton - Grand Prix van Groot-Brittannië 2013 - Lekke band als leider

Lewis Hamilton, Mercedes W04 heeft een lekke band Foto door: JEP / Motorsport Images

Hamilton beleefde vijf jaar later ook een pijnlijke editie van zijn thuisrace, al was dat minder ingrijpend dan bij Massa. De Mercedes-coureur begon de Britse GP van 2013 vanaf pole-position en ging op jacht naar zijn eerste overwinning in dienst van het merk met de ster. Er was geen betere plek voor zo’n eerste zege dan Silverstone, een circuit waarop Hamilton sinds zijn masterclass in de regen in 2008 niet meer had gewonnen.

Er leek een einde te komen aan die droogte, maar al in ronde acht ging het mis. De Mercedes kreeg plotseling een lekke band op Wellington Straight. De Brit haalde de pits en sloot als laatste weer aan. Hij zette een indrukwekkende inhaalrace neer, maar moest het doen met de vierde stek aan de meet.

Daniel Ricciardo - Grand Prix van Australië 2014 - Diskwalificatie na P2

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2e plaats, op het podium met zijn trofee en champagne Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo is technisch gezien nooit hoger geëindigd dan de vierde plaats in de GP van Australië. De rijder uit Perth stond in 2014 echter wel op het podium. De destijds 24-jarige rijder kende een ijzersterk weekend op zijn thuiscircuit. De Red Bull-debutant kwalificeerde zich achter Lewis Hamilton als tweede.

Ricciardo behield die plek vast bij de start en reed vrij onbedreigd ook naar de tweede plaats aan de meet. Dat maakte hem - voor even - de eerste Australiër op het podium in zijn thuisrace. De feestvreugde maakte echter snel plaats voor teleurstelling toen de latere achtvoudig racewinnaar werd gediskwalificeerd. Zijn RB10 had de maximale brandstoftoevoer van 100 kilogram per uur overschreden.

Sebastian Vettel - Grand Prix van Duitsland 2018 - Crash als leider

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, crasht uit de race Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

De meest fameuze - en pijnlijke - crash tijdens een thuisrace staat misschien wel op naam van Sebastian Vettel. De Duitser crashte in Hockenheim 2018, wat hem mogelijk zelfs de titel kostte. Vettel had een race eerder zijn titelrivaal Lewis Hamilton een flinke slag toegebracht door de race op Silverstone te winnen. Daardoor had de Ferrari-rijder een voorsprong van acht punten in de WK-stand op het moment dat hij naar zijn thuisrace afreisde.

Vettel leek hard op weg om zijn voorsprong op Hamilton verder te vergroten. Hij kwalificeerde zich op pole, terwijl zijn Mercedes-rivaal na hydraulische problemen in de kwalificatie vanaf P14 moest komen. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Ferrari-man. Hij leidde de race met een gezonde marge, totdat hij in ronde 51 in bocht 12 een wiel blokkeerde en rechtdoor in de muur eindigde. “Fuck sake, sorry guys”, reageerde hij, nadat hij eerst woedend op zijn stuur had geslagen.

De titelstrijd kreeg daardoor een totaal nieuwe wending, want Hamilton boekte een sensationele zege door buiten te blijven tijdens de safety car waar anderen de pits opzochten. Hierdoor vertrok de Brit met een voorsprong van zeventien punten uit Hockenheim, een gat dat nooit meer overbrugd zou worden.

Nico Hülkenberg - Grand Prix van Duitsland 2019 - Schiet van de baan vanaf P2

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, klimt uit zijn beschadigde auto en verlaat de race. Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Het jaar erna was er opnieuw een pijnlijk moment voor de Duitse fans op de Hockenheimring. Ditmaal stond Nico Hülkenberg in de schijnwerpers. Hij miste de uitgelezen kans om eindelijk het F1-podium te halen.

De Grand Prix van Duitsland 2019 werd een spektakelstuk. Door hevige regenval werden liefst vier formatierondes gereden, terwijl de openingsfase eveneens hectisch verliep. De omstandigheden werden echter beter, waardoor de rijders over konden stappen op slicks. Een aantal coureurs ging te vroeg over op de droogweerbanden en crashten in de verraderlijke omstandigheden. Hülkenberg klom gestaag op naar een indrukwekkende tweede plaats, totdat hij in bocht 17 ook van de baan gleed en vast kwam te staan met zijn Renault. Einde van zijn droom. Inmiddels is Hülkenberg de rijder met de meeste F1-starts zonder podiumplaats.

Charles Leclerc - Grand Prix van Monaco 2021 - Niet van start na crash in kwalificatie

Charles Leclerc crasht in de kwalificatie. Foto door: Jean Petin / Motorsport Images

Charles Leclerc proefde in 2024 eindelijk het zoet van de overwinning in zijn thuisrace in Monaco. Daarmee werd hij de eerste Monegaskische winnaar sinds Louis Chiron in 1931. De jaren ervoor had hij een stuk minder geluk, met als toppunt het seizoen 2021.

De Ferrari-coureur had de voorlopige pole-position in handen, maar tegen het einde van de sessie crashte hij bij het uitkomen van bocht 16. Daardoor kon niemand zijn tijd meer verbeteren en ging Leclerc de boeken in als polesitter. Bij de crash raakte zijn versnellingsbak echter beschadigd, al liet Ferrari weten dat hun rijder gewoon van start zou kunnen gaan.

Op weg naar de grid bleek dat niet het geval: de aandrijfas brak waardoor Leclerc niet van start kon gaan. Het jaar erop was eveneens frustrerend. Leclerc kwalificeerde zich andermaal op pole, maar zakte bij de pitstop terug tot P4 nadat Ferrari hem te laat binnenhaalde.

George Russell - Grand Prix van Groot-Brittannië 2024 - Mechanisch probleem na vanaf pole te zijn gestart

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Het publiek op Silverstone werd gek toen Lewis Hamilton in 2024 een reeks van 56 races zonder zege doorbrak door zijn eerste overwinning in het grondeffect-tijdperk te boeken. Een van de smaakmakers was echter zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Hij startte vanaf pole maar moest in ronde 33 vanaf de vierde plaats opgeven vanwege een waterlek.

Russell had goede kaarten om nog verder naar voren te komen en back-to-back zeges te boeken na zijn overwinning in Oostenrijk, maar zo ver kwam het niet. Daardoor is hij in zijn thuisrace nog altijd nooit hoger geëindigd dan de vijfde plaats.