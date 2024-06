Bij startcrash F1-race Monaco gewond geraakte fotograaf reageert

Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg raakten betrokken bij een crash in de openingsronde van de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De brokstukken vlogen daarbij in het rond. De op de plek aanwezige fotografen doken allemaal weg, maar de Italiaan Andrea Bruno Diodato kreeg toch een onderdeel van een auto tegen zich aan. In gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports doet hij zijn verhaal.

"Het gaat goed met mij en er zijn geen ernstige gevolgen geweest voor de aanwezigen", vertelt de fotograaf. "We waren daar met een stuk of tien fotografen. Nu ben ik de enige met een blauwe plek door een stuk van de Red Bull. Het ging dus goed. Degenen die wel pijn hadden, hadden dat gekregen omdat ze op de grond doken om zichzelf in veiligheid te brengen."

Diodato kan zich nog goed herinneren wat er gebeurde op het moment dat de brokstukken rondvlogen. "Een groot deel van mijn werk is luisteren wat er aankomt, vaak voordat ik het zie gebeuren", vertelt de 29-jarige. "Op dat moment zag ik een Sauber voorbij rijden. Vlak daarna hoorde ik het geluid alsof er een auto voorbijkwam die een tijdje had stilgestaan. Ik wist op dat moment dat er wat ging gebeuren. En toen kwam de botsing."

Video: De crash van Pérez, Magnussen en Hülkenberg

Bekijk: F1 Monaco 2024: Crash Sergio Perez

Veiligheidsmaatregelen genoeg?

Het heeft de vraag doen rijzen of de fotografen hun werk veilig kunnen doen op het circuit van Monaco. Diodato heeft er geen twijfel over dat dat het geval is. "De incidenten op het circuit zijn nooit gigantisch. Dat komt omdat er stevige vangrails zijn", vertelt hij. "Ik denk zelfs dat dit circuit meer veiligheidsmaatregelen heeft dan andere. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de crash van Zhou Guanyu in Silverstone 2022."

Diodato weet ook een positieve draai aan het verhaal te brengen. "We zijn er in ieder geval bewust van dat ons werk de nodige risico's met zich meebrengt", vervolgt hij. Die risico's heeft hij al snel weer opgezocht. "Ik was [na de checks in het ziekenhuis] direct weer langs de baan te vinden en dit weekend tijdens de MotoGP in Mugello was ik er ook."