Veijer tevreden met P2 in Mugello: "Iets te laat naar voren gekomen"

In de kwalificatie voor de Moto3 Grand Prix van Italië stelde Collin Veijer de vierde startpositie veilig, nadat hij op het laatste moment door José Antonio Rueda van de eerste rij werd gedrukt. Toch bevond de Intact GP-rijder zich in een goede uitgangspositie voor de race op Autodromo Internazionale del Mugello, waar hij aan het einde van de derde ronde was opgeklommen naar de derde positie. Vanaf die positie mocht hij vervolgens ook vertrekken bij de herstart, die nodig was na een vervelende crash van Xabi Zurutuza en Filippo Farioli.

Na de herstart voor een ingekorte race over elf ronden wist Veijer meermaals naar de kop van de race te komen, om halverwege in het slipstreamgeweld echter terug te vallen naar de zesde en laatste plek in de kopgroep. Vanuit die positie wist de 19-jarige rijder uit Staphorst zich vervolgens binnen twee ronden weer terug te knokken naar de tweede positie, maar leider David Alonso had op dat moment al meer dan een halve seconde voorsprong. Veijer wist het verschil in de resterende twee ronden in rap tempo te verkleinen, maar genoeg voor een aanval was het niet. Uiteindelijk zou hij op zo'n anderhalve tiende van de kampioenschapsleider, die zijn vijfde zege van het seizoen boekte, stranden op de tweede plaats.

"Ik ben blij omdat ik de hele race een goed gevoel had, zelfs toen ik aan de leiding reed. Op een gegeven moment zat ik achter de groep en kon ik makkelijk bijblijven", vertelde een tevreden Veijer na afloop van de race in Mugello, waar hij zijn derde podiumplaats van het seizoen behaalde. Een tweede zege had volgens hem ook tot de mogelijkheden behoord als hij zich iets sneller terug naar voren had geknokt. "Het was duidelijk dat ik terug naar voren moest, anders was de leider weg geweest. Uiteindelijk deed ik het een beetje te laat. Het lukte me om David [Alonso] in de laatste ronde te pakken, maar de volgende keer moeten we hem wat meer dwarszitten! Een goede race en we proberen het nog een keer bij mijn thuis Grand Prix."

Met zijn tweede plaats in Italië heeft Veijer zijn derde positie in het Moto3-kampioenschap verstevigd. Na zeven raceweekenden heeft hij 95 punten verzameld, waardoor zijn achterstand op Alonso nu 48 punten bedraagt. Nummer twee Daniel Holgado is echter binnen handbereik gekomen, want de Spanjaard ligt nog maar elf punten voor op de Nederlander, die over vier weken een thuisrace rijdt tijdens de TT van Assen.