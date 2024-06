Door arm pump gehinderde Raúl Fernández ondergaat dinsdag operatie

"Ik had vandaag weer problemen. Sinds het begin van het jaar heb ik al problemen met arm pump en komende dinsdag word ik opnieuw geopereerd", vertelde Raúl Fernández na afloop van de Grand Prix van Italië. De Trackhouse-rijder eindigde in Mugello op de twaalfde positie en bleef zodoende teamgenoot Miguel Oliveira twee posities voor. Makkelijk had Fernández het dus niet, want hij kon niet de hele race voluit gaan door zijn kwetsuur. "Ik ben blij met het werk [dat we gedaan hebben], maar in de laatste zeven ronden moest ik net als in de vorige race managen. Dat is sinds het begin van het seizoen al het geval."

Vorige week behaalde Fernández op het Circuit de Barcelona-Catalunya met de zesde plaats zijn beste resultaat van het MotoGP-seizoen tot dusver, nadat hij zich in de eerste helft van die race nog in de strijd om het podium kon mengen. Ook toen moest hij in de tweede fase van de race echter inhouden vanwege zijn fysieke gesteldheid. "We hebben nu een oplossing en hopelijk herhaalt dit zich in de toekomst niet. In Barcelona verloor ik een podium door dit probleem, toen ik met Marc [Márquez] en Aleix [Espargaró] vocht", verklaarde de 23-jarige Spanjaard.

In de aanloop naar het raceweekend in Mugello bracht Fernández een bezoek aan een arts, waaruit bleek dat de kwetsuur is teruggekeerd. Het is niet de eerste keer dat hij ermee kampt, want vorig jaar onderging hij ook al een operatie om een opgepompte onderarm te verhelpen. Door de blessure was het niet eenvoudig voor de Trackhouse-coureur om de volledige focus te behouden. "Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. Ik ben blij. Nu moeten we nadenken over het herstel." Wel verschijnt Fernández maandag nog aan de start van de collectieve MotoGP-test in Toscane.

Gevolg van lastige motor en grotere belasting

Ook Yamaha-rijders Álex Rins en Fabio Quartararo verklaarden na afloop van de Italiaanse GP last te hebben van arm pump. Dat de blessure weer vaker lijkt voor te komen, ligt volgens Fernández niet per se aan het feit dat de huidige motorfietsen fysiek zwaar zijn. Wel denkt hij dat rijders van diverse fabrikanten er meer last van hebben dan anderen. "Dit hoort erbij. Het is wat we als klasse moeten gaan begrijpen", zei de tienvoudig Grand Prix-winnaar, die alleen in de MotoGP nog niet zegevierde.

"Het hangt ook af van de motor, want het is zo dat we met onze motor in een iets lastigere situatie zitten. Onze motorfiets is iets lastiger. Ik denk niet dat veel Ducati-rijders hieraan geopereerd worden", vervolgde Fernández. "Het hangt echter ook af van je voorbereiding en training. Je hebt veel spier en dat is het probleem met arm pump. Het hoort er echter bij, ik zag ook dat veel Moto2-rijders dit probleem hebben. Ik denk dat het komt omdat we ieder jaar sneller gaan en omdat het best moeilijk is om op topniveau te presteren. We hebben meer races en we hebben sprintraces, maar dit is onderdeel van het spel. We moeten er gewoon klaar voor zijn."