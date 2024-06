Dixon wint chaotische IndyCar-race Detroit, VeeKay P14

Het krappe stratencircuit van Detroit stond vorig jaar al garant voor chaos en dat was in de tweede editie niet heel anders. De race telde 100 ronden, maar uiteindelijk zouden maar liefst 47 daarvan - verdeeld over 9 cautions - achter de safety car plaatsvinden. Bij de start van de race mocht Colton Herta het tempo bepalen maar het duurde niet lang voordat de eerste caution een feit was. In bocht 3 was er contact waardoor Will Power aangeraakt werd en wat volgde was een opstopping met Santino Ferrucci, Patricio O'Ward, Alexander Rossi, Tristan Vautier en Jack Harvey. Iedereen kon zijn weg uiteindelijk wel weer vervolgen, al moest Power een bezoekje aan de pitstraat brengen voor een nieuwe achtervleugel.

Tijdens de race bleken bocht 3 en bocht 5 de grootste problemen te vormen voor de coureurs. Zo tikte Ferrucci in bocht 5 de achterkant van Hélio Castroneves aan, die daardoor spinde. Kyffin Simpson raakte er ook bij betrokken en liep schade aan zijn voorvleugel op. Niet veel later moest Christian Rasmussen, de teamgenoot van Rinus VeeKay, de pitstraat opzoeken vanwege een geplofte motor. In ronde 33 volgde weer een caution toen Scott McLaughlin op zichzelf crashte in bocht 1. Hij lag op dat moment tweede, maar moest wachten op hulp van het safety team en kwam zo op twee ronden achterstand te liggen.

De race in Detroit was dus al chaotisch, maar toen begonnen de weergoden ook een rol te spelen en begon het te regenen. Meerdere coureurs besloten dus naar de regenbanden te gaan, maar een paar coureurs waagden de gok op de slicks, waaronder Christian Lundgaard en Kyle Kirkwood. Dat bleek een belangrijke keuze te zijn toen de regen ophield en de baan opdroogde. Bij de herstart in ronde 41 schoot Kirkwood naar de leiding terwijl Lundgaard op P2 volgde. Power probeerde toen Romain Grosjean in te halen in de beruchte bocht 3, maar er was contact en vervolgens tikte Power VeeKay in de rondte. VeeKay stond stil aan de buitenkant en er volgde weer een caution. Power werd bestraft voor het incident en moest helemaal achteraan aansluiten voor de volgende herstart.

Meer chaos, Dixon speelt het slim

Ook die herstart ging gepaard met een incident dat leidde tot de volgende caution: Herta was ambitieus richting bocht 5 en wilde Alex Palou inhalen, maar verremde zich en schoot rechtdoor tot de runoff. Zo kwam de Andretti-coureur op een ronde achterstand. In ronde 53 was het opnieuw raak bij de herstart: Lundgaard knalde tegen de auto van Grosjean en het circuit werd deels geblokkeerd. Het incident kwam Lundgaard op een drive-through te staan. De herstart in ronde 60 bood een wat langere run onder de groene vlag, totdat er in ronde 64 toch weer een caution vereist was. Gezien de timing van deze caution, konden coureurs als Kirkwood, Palou en Rossi zich opmaken voor hun laatste pitstop.

Dixon kwam aan de leiding te liggen met 44 ronden te gaan. Hij had in de vorige caution een pitstop gemaakt en stond voor de uitdaging om genoeg brandstof te besparen om een extra pitstop uit te sparen. Opnieuw was de herstart van korte duur, want Indy 500-winnaar Josef Newgarden verloor de controle over het stuur in bocht 3 en Palou kon geen kant op. De twee konden wel hun weg vervolgen. Voor Newgarden was het hoe dan ook een minder goede fase in de race, want in de pitstraat raakte hij iemand van een concurrerende pitcrew doordat hij over een luchtslang reed.

Uiteindelijk kwam er wel weer een langere run zonder problemen. Voor Dixon waren de cautions goed nieuws, want zo kon hij veel meer brandstof sparen en zich richten op het bereiken van de streep. Teamgenoot Marcus Armstrong wist daardoor het gat te verkleinen, maar zou ook nog onder druk komen te staan van Marcus Ericsson. Die rekende af met Kirkwood en begon zich te mengen in de strijd om de zege, waarbij hij wel Armstrong wist in te halen maar Dixon was nog een stap te ver. De Nieuw-Zeelander boekte zo zijn 58ste IndyCar-zege en gaat met 18 punten voorsprong aan de leiding van het kampioenschap. VeeKay moest genoegen nemen met P14 en staat nu op P15 in het kampioenschap.

Veel rust krijgen de coureurs niet: aankomend weekend zullen de IndyCar-coureurs terugkeren op het bekende circuit van Road America.

Uitslag IndyCar Detroit