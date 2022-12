De eerste F1-titel van Max Verstappen beleefd vanuit de paddock in Abu Dhabi

Het is zondagavond iets na elf uur lokale tijd in Abu Dhabi. Op het rechte stuk van het Yas Marina Circuit knalt 'we are the champions' uit de speakers. De kampioensfoto's worden genomen, de champagne ontkurkt en teamleden gaan één voor één op de foto met een pitbord waarop staat 'Max World Champion 2021'. Volwassen mannen en vrouwen staan te huilen van geluk, met name de teamleden van Honda. Het zegt alles over wat deze wereldtitel losmaakt, maar misschien nog wel meer over de bizarre ontknoping van een even zo bizar seizoen. Vooral de uren daarvoor, als de televisie-uitzendingen in Nederland al lang en breed zijn afgelopen, zijn surreëel in de paddock.

Eigenlijk is de spanning bij aankomst op het circuit al voelbaar. In de paddock hangen borden met 'it all comes down to this' en 'Max vs Lewis, winner takes all'. De woorden 'premiere today' wekken de indruk dat het om een Hollywood-film gaat. Op de donderdagse mediadag gaat het trouwens nog grotendeels over een race die op zichzelf een film kan zijn: de Grand Prix van Saudi-Arabië, een week eerder verreden. Red Bull organiseert een mediasessie met Max Verstappen die voor stash - tijdloze verhalen in de winterstop - dient, maar de Nederlander neemt een andere afslag. Hij zet de toon alvast. "Het is duidelijk dat de regels niet voor iedereen gelden", laat hij terugblikkend op de race in Jeddah weten. "In de gevechten met Lewis ook, op de één of andere manier draaien ze het steeds zo dat het mijn fout is. Schijnbaar krijg ik alleen straf en de anderen niet, ik snap er weinig van."

Verstappen zegt op eerlijk handelen van de stewards te hopen tijdens het beslissende raceweekend, dat hij met een minuscuul voordeel ingaat. Beide kemphanen staan op hetzelfde puntenaantal, waardoor de situatie overzichtelijk is: wie bij een puntenscore voor de ander eindigt, pakt de jackpot. Het kleine voordeel van Verstappen zit in het aantal overwinningen. Verstappen heeft meer seizoenszeges, waardoor hij aan het langste eind trekt als beide mannen puntloos blijven. Op dat scenario sorteren de FIA-stewards donderdag ook alvast voor. Zo benadrukt de FIA dat stewards bij een aanrijding de mogelijkheid tot puntenaftrek hebben, en dat Verstappen dan niet automatisch kampioen is. Het geeft aan dat velen rekening houden met een finale op het scherp van de snede. Gek is dat niet. Deze strijd is van Senna versus Prost-achtige proporties en laatstgenoemde laat in de paddock weten 2021 nog mooier te vinden dan zijn strijd met de Braziliaan. Alle ogen van de wereld zijn op de Formule 1 gericht, een mooiere climax kan de sport zich (ook commercieel) niet wensen.

Tijdens de vrijdagse trainingen maken coureurs voor het eerst kennis met de aangepaste lay-out van het Yas Marina Circuit, een aanpassing die Mercedes ogenschijnlijk in de kaart speelt. In 2021 moet Red Bull het hebben van langzame delen, terwijl Mercedes met een surplus aan vermogen baat heeft bij zoveel mogelijk volgas - zeker na enkele tactische motorwissels aan het eind van het seizoen. Tel dit bij het momentum van Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië op en de favoriet laat zich raden. Het wordt bevestigd als Verstappen vrijdagavond zes tienden toegeeft op Lewis Hamilton in de kwalificatiesimulaties. Ook voor Verstappen komt het niet als een verrassing. Een jaar later zal hij op exact dezelfde plek toegeven: "Toen we in 2021 naar de laatste race gingen, wist ik al dat we niet meer de snelste auto hadden. Dat was natuurlijk niet het allerbeste gevoel." Verstappen zegt het tijdens het allesbeslissende weekend niet hardop, maar weet dat Mercedes favoriet is.

Des te groter is de verrassing als niet Hamilton, maar Verstappen zaterdag met pole-position aan de haal gaat. Van alle poles komt deze misschien wel het meest uit zijn tenen. "Fuck, deze had ik echt niet aan zien komen", laat hij via de boordradio weten. Een slipstream van teamgenoot Sergio Perez helpt, al laat Christian Horner aan de pers weten: "Des te groter de druk, des te meer Max gaat leveren." Het enige smetje op deze zaterdag is dat Verstappen de race op softs moet aanvangen nadat hij een flat spot op zijn mediums heeft gereden, mediums die waren bedacht voor de start. "Maar ik voel me op beide banden wel goed. 's Avonds is het iets koeler en dat kan helpen met softs. Maar we moeten eerst zorgen dat we een goede start hebben en daarna onze eigen race rijden."

Verstappen zegt het koeltjes, maar een etmaal later gieren de zenuwen door het lijf - niet in de laatste plaats bij de hoofdrolspelers. Wie ook maar even over het circuitterrein loopt, krijgt meteen het besef: vandaag wordt er linksom of rechtsom geschiedenis geschreven. Bij een wereldtitel voor Hamilton komt de teller op acht en doet hij wat geen coureur voor hem heeft gedaan. Bij een triomf van Verstappen is er voor het eerst een Nederlander kampioen én is de jarenlange dominantie van Mercedes doorbroken. "Bij een rijderstitel hoort veel prestige, zeker in dit geval. Het geld zit bij de constructeurs, maar het prestige bij de coureurs", duidt Horner het belang nog maar eens. "Mercedes is één van de grootste autofabrikanten ter wereld. Ik kan me voorstellen dat het als groot merk niet prettig is om verslagen te worden door een energiedrankenproducent..." Het is tekenend voor de verhitte strijd tussen Red Bull en Mercedes en geeft de titanenstrijd een extra dimensie.

Bij beide teams staan de gezichten op standje strak tijdens de gridprocedure. Als we de fraaie flypast hebben meegemaakt, is het tijd voor wat nu al een klassieker is. Monteurs zoeken hun stellingen in de pitboxen, pers spoedt zich naar het mediacentrum - dat in Abu Dhabi meer weg heeft van een bioscoopzaal. Ook daar is de spanning om te snijden als de lichten doven voor de grande finale. In 2021 is de eerste klap (pole-position) doorgaans een daalder waard, maar in Abu Dhabi niet. Hamilton komt op mediums beter weg en neemt de leiding meteen over. Even later is de verbazing groot als de Brit na een geslaagde inhaalactie van Verstappen een deel van het circuit afsnijdt en ruim voor de Red Bull weer de baan opkomt. "Lewis moet deze plek teruggeven. De stewards zien het anders, maar ik blijf bij mijn mening", laat TV-commentator Martin Brundle weten. Afgaande op de geluiden in het mediacentrum zijn veel van de schrijvende collega's het met hem eens.

Daarna lijkt de finale als een nachtkaars uit te gaan. Mercedes is zoals verwacht een maatje te groot, Hamilton verdwijnt aan de horizon. Perez zorgt ervoor dat alle aanwezigen nog even weer naar het puntje van de stoel schuiven. De Mexicaan is bewust buiten gelaten door Red Bull om met hand en tand tegen Hamilton te verdedigen. Hij verkoopt zijn huid duur en zorgt ervoor dat Verstappen de achterstand kan verkleinen van acht seconden tot één luttele tel. Hamilton beklaagt zich over de boordradio, maar de mondiale pers - inclusief de Britten - is het erover eens dat Perez zijn rol ijzersterk vertolkt. "Checo is a legend", vat Verstappen het bondig samen. Alle inzet ten spijt is er nadien weer geen houden aan en lijkt Hamilton soeverein op weg naar de wereldtitel. Collega's hebben het raceverslag en de bijbehorende kop al klaarstaan, als er ineens reuring ontstaat bij de jachthaven, net na de passage van het hotel. De auto van Nicholas Latifi staat in de baanafzetting na een stevige crash. Als het ergens in Abu Dhabi moet gebeuren, is het geen wonder dat dit de plek is. Als journalisten met een fotohesje 'trackside' langs de baan staan, is namelijk goed te merken dat het bij deze bocht op de centimeter gaat en auto's bijna over de tenen rijden. Latifi vergaloppeert zich en blaast de titelstrijd onbedoeld nieuw leven in met nog vijf rondjes te gaan.

Zoals bekend reageert Red Bull meteen door Verstappen binnen te halen, terwijl Mercedes Hamilton buiten laat. Hamvraag is of er überhaupt nog geracet wordt op het Yas Marina Circuit. Het bergen van de Williams duurt een eeuwigheid en de FIA blinkt weer eens uit in stroperigheid. Een finish achter de safety car ligt in het verschiet, waardoor er afkeuring klinkt in het mediacentrum: "Na dit geweldige seizoen zou een finish achter de safety car toch een anticlimax van jewelste zijn?" De wedstrijdleiding denkt er bij nader inzien ook zo over. Eerst meldt Michael Masi dat coureurs op een ronde achterstand tussen het veld blijven rijden, maar nadien krijgen de auto's tussen Hamilton en Verstappen toch groen licht om de safety car te passeren. Diezelfde Masi wordt intussen bestookt door zowel Mercedes als Red Bull. Het laatstgenoemde team benadrukt dat één raceronde volstaat voor een waardige finale, de formatie van Toto Wolff ageert fel tegen een herstart.

Als het veld wordt losgelaten voor één beslissende ronde, zit niemand in Abu Dhabi meer op de stoel. Het bord in de paddock met 'it all comes down to this' blijkt om een rondje van 5,2 kilometer te gaan. Het volledige jaar wordt beslist in één omloop. Verstappen krijgt een unieke kans voorgeschoteld, maar de buitenwereld weet dan nog niet dat hij enorme krampen in zijn been heeft. Mede hierdoor besluit de Limburger de eerste de beste kans maar meteen aan te grijpen als de safety car naar binnen rijdt. Verstappen valt aan bij bocht 5, waar Hamilton hem duidelijk nog niet verwacht. De actie slaagt, maar de keerzijde is dat Verstappen twee lange rechte stukken stand moet houden. Zigzaggend pareert hij de Mercedes, terwijl Wolff "No, Michael! No, no, Michael! This was so not right!" slaakt. Als Verstappen voor de laatste keer onder het hotel doorrijdt, de haven passeert en het zwart-wit geblokt pakt, is één van de meest bizarre F1-ontknopingen (in een rijtje met Brazilië 2008) werkelijkheid. Het wonder is geschied voor Verstappen en Red Bull.

Na een kort intermezzo met Verstappen, die op weg is naar de tv-ploegen, spoed ik me net als vele collega's naar de paddock - waar het dringen blijkt met alle prominenten. "Dit was geen Hollywood, maar pure autosport", laat Jackie Stewart in een eerste reactie weten. Alain Post spreekt van het mooiste seizoen aller tijden. Met Honda-voorman Masashi Yamamoto en een tolk blikken we terug op het emotionele afscheid van dat merk. De topman erkent dat Honda voor zijn gevoel te vroeg vertrekt, maar voegt toe dat er met de wereldtitel op de mooiste manier wordt afgezwaaid. De emotie valt van het gezicht af te lezen, al is het nog niet klaar. Deze zondag heeft de laatste plottwist nog niet gehad. Niet veel later blijkt dat de wereldtitel niet in beton gegoten staat. Mercedes heeft twee protesten ingediend. Eén voor het moment waarop Verstappen bij de herstart met zijn neus voor Hamilton dreigt te komen, een tweede voor de procedure van de wedstrijdleiding, waarbij niet alle coureurs met een ronde achterstand voorbij de safety car zijn gelaten. Een rondje langs experts en oud-coureurs leert dat niemand in de paddock iets verwacht van het eerste protest, maar dat de tweede kwestie gevoelig ligt.

Het blijkt ook uit het feit dat er ruim tweeënhalf uur zit tussen het indienen van het protest en de uitspraak. In die tijd stoppen de meeste tv-uitzendingen, ook die van de Nederlandse rechtenhouder. Maar in de paddock is het allesbehalve klaar en ontvouwt zich een bijzonder schouwspel. Een schouwspel dat zich afspeelt voor een schuifdeur aan het begin van de paddock, waar de wedstrijdleiding zetelt. Tientallen journalisten verzamelen zich voor de deur en zien hoe Wolff en Horner om de beurt naar binnen en weer naar buiten gaan. Als Horner na zijn laatste bezoekje aan de stewards naar buiten wandelt, luidt de vraag natuurlijk of de Brit nieuws heeft. 'There will be a verdict shortly', laat Horner met zijn best mogelijke pokerface weten. Een grijns kan de teambaas niet helemaal onderdrukken en verraadt dat hij zojuist goed nieuws heeft gekregen.

Het wordt helemaal duidelijk als hij linea recta naar de Red Bull-hospitality loopt en alle teamleden optrommelt. Iedereen wordt naar start-finish gesommeerd op de klanken van Queen. De ontlading is voor de tweede keer deze zondag groot, ook bij Verstappen, die de tussentijd vol spanning in de hospitality heeft doorgebracht. "Max was na de race nerveuzer dan voor de race", lacht Marko. Vastberaden om het circuit niet te verlaten zonder een quote van Verstappen nu hij weet dat de buit binnen is, schiet ik de wereldkampioen aan op weg naar de uitgang, als hij op weg is naar het feest. "Op het moment dat ik over de finish kwam, schoot alles door mijn hoofd, bijvoorbeeld dat ik voor dit ene doel met mijn vader door heel Europa reed. Dat Mercedes protest heeft aangetekend is eigenlijk typerend voor dit hele jaar. Deze dag vat het seizoen perfect samen", laat hij optekenen.

Het zijn treffende woorden. De dag is er net als het hele seizoen één om niet snel meer te vergeten. Of zoals Horner een jaar na dato in Abu Dhabi lacht: "2021 gaat de geschiedenisboekjes in als een episch jaar. Als we hier op onze oude dag nog eens op reflecteren, dan geldt 2021 als één van de mooiste seizoenen aller tijden." Op die twaalfde december is dat besef ook al aanwezig. Terwijl Red Bull feestviert en teamleden zich met de bokaal laten fotografen, roept een collega in het voorbijgaan: "Hoelang we ook nog in de paddock blijven werken, gekker dan dit wordt het nooit meer." De kans dat hij gelijk heeft, is best groot...