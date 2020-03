Waarom een spannend silly season er dit jaar niet in zit

Driekwart van de coureurs heeft er in de afgelopen jaren namelijk doelbewust voor gekozen om de contracten aan het einde van dit jaar, voor de grote reglementswijzigingen, te laten aflopen. Allen gokten er op zich dit jaar in de kijker te kunnen rijden en rustig de markt te kunnen aftasten om vervolgens volgend jaar de stap te maken naar die stal die het best met de nieuwe reglementen zou omgaan.

Alleen Max Verstappen en Charles Leclerc hebben zich niet gek laten maken en zijn al voor langere tijd door Red Bull en Ferrari vastgelegd. Verder hebben slechts Sergio Perez en Lance Stroll (Racing Point) en Esteban Ocon (Renault) doorlopende verbintenissen en zitten zelfs de wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton en een erkende en gewilde hardrijder als Daniel Ricciardo nog zonder nieuw contract.

Normaal gesproken zouden we nu – met de Grands Prix van Australië en Bahrein achter de rug – al iets meer hebben kunnen zeggen over de krachtsverhoudingen tussen en binnen de teams, en hadden we mogelijk voorzichtig al wat voorspellingen kunnen doen over wie volgend seizoen waar rijdt. Ook de teams en de coureurs zouden inmiddels wel zo'n beetje hebben geweten met welke partijen ze de komende jaren wel en niet in zee willen gaan. Door de wereldwijde impact van de coronapandemie en het stilleggen van het seizoen valt er echter momenteel geen peil op te trekken hoe de vlag er bij hangt. Of, zoals Daniel Ricciardo het deze week treffend verwoordde: “Het is een zooitje”.

Bovenal echter hebben de teams vorige week het rigoureuze besluit genomen om de grote reglementswijzigingen van 2021 door te schuiven naar 2022. Dat betekent niet alleen dat ze dit seizoen een flinke smak geld kunnen besparen, maar ook dat ze volgend jaar door zullen gaan met de huidige auto's. Het lijkt niet meer dan logisch dat ze dan ook verder zullen gaan met de huidige coureurs. Immers, die zijn vertrouwd met het materiaal en nu ze zonder contract komen te zitten ongetwijfeld makkelijk over te halen om bij te tekenen.

Daarbij komt ook nog eens dat de Formule 1 er nog steeds vanuit gaat dit seizoen vijftien tot achttien races te kunnen organiseren. Die zullen dan zo dicht op elkaar gepakt plaats moeten vinden dat er nauwelijks een adempauze zal zijn om over contracten en rijderswisselingen te onderhandelen. En dus zal niemand raar staan te kijken wanneer de teams en coureurs er dit jaar massaal voor zullen kiezen om een jaartje bij te tekenen en het hele silly season op te schuiven naar 2021.

Kort gezegd: niet alleen de wereld, maar ook de Formule 1-rijderscarrousel lijkt even in lockdown te gaan.