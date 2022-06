Perez over uitvalbeurt in Canada: “Deze doet erg veel pijn”

Na een reeks ijzersterke weekenden wilde het in Canada niet echt vlotten bij Perez. Max Verstappen had in de vrije trainingen de overhand op zijn Mexicaanse teamgenoot en in de kwalificatie schoof de coureur uit Guadalajara tijdens Q3 de baanafzetting in, waardoor hij de race als dertiende moest beginnen. Bij de start maakte Perez meteen korte metten met Alexander Albon voor P12 en schoof aan het einde van de eerste ronde een plek op dankzij Valtteri Bottas die van de baan raakte bij de chicane. Doordat Kevin Magnussen na zes ronden een nieuwe voorvleugel moest halen, kwam Perez tiende te liggen. Net op het moment dat zijn race-engineer hem liet weten dat hij goed bezig was, verdween alle gang uit de auto, waarop hij zijn wagen aan de kant moest zetten.

“Het gebeurde zonder waarschuwing vooraf”, vertelt een zwaar teleurgestelde Sergio Perez over zijn uitvallen aan onder andere Motorsport.com, alvorens te bevestigen dat de versnellingsbak de boosdoener was. “Heel jammer. Het is zwaar om deze nulscore te verteren. Mijn tempo was goed en ik was naar voren aan het komen. Ik was intussen ook bezig om de banden en met name de remmen te sparen. Ik denk dat er voldoende potentie was om een goede race te hebben.”

De suggestie dat het probleem met zijn versnellingsbak gerelateerd was aan zijn crash in de kwalificatie, wijst hij van de hand. “Nee, wij denken op het moment van niet”, zegt hij. Om daarna door te gaan: “De versnellingsbak zat aan het einde van zijn levensduur, maar we moeten deze dingen niettemin onder controle zien te krijgen. Het is erg pijnlijk om uit te vallen als gevolg van een betrouwbaarheidsprobleem en ook voor het kampioenschap is deze nulscore heel vervelend.”

Achterstand in WK loopt op

Gevraagd naar hoe het komt dat betrouwbaarheid dit jaar zo’n grote rol speelt in het kampioenschap, wijst Perez simpelweg naar de nieuwe regels. “We hebben een nieuw reglement en iedereen is op alle fronten extreem hard aan het pushen”, stelt hij. Dat er op motorisch vlak weinig veranderd is, staat daar volgens Perez los van, alvorens te wijzen naar het feit dat het materiaal in de nieuwe wagens op een andere manier op de proef wordt gesteld. “Het zal ergens toch te maken hebben met de nieuwe regels. De wagens stuiteren dit jaar bijvoorbeeld meer. Je hebt gewoon met andere problemen te maken dan vorig jaar.”

Perez staat na zijn DNF nog altijd tweede in het WK, maar zijn achterstand op Verstappen, die in Canada zijn zesde overwinning van het jaar pakte, is opgelopen naar 46 punten. Volgens de 32-jarige coureur uit de Mexicaanse staat Jalisco doen uitvalbeurten ‘zeker’ meer pijn, nu hij de kans heeft om voor het kampioenschap mee te doen. “Omdat ik weet dat een nulscore je duur kan komen te staan als je voor de titel strijdt”, aldus Perez. “Maar we hebben nog steeds een lange weg te gaan dit seizoen. Deze DNF doet erg veel pijn, dus ik zal deze race snel achter me laten en mijn aandacht verleggen naar Silverstone. Hopelijk heb ik daar een probleemlozer weekend.”

Video: Perez verliest snelheid en parkeert zijn Red Bull