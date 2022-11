Perez snelste in laatste training van 2022, Verstappen op P2

Nadat Red Bull op vrijdag al een sterke indruk had gemaakt tijdens zowel de korte als lange runs, keerden de coureurs op zaterdagmiddag lokale tijd terug op de baan om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen op de kwalificatie. De coureurs van Aston Martin meldden zich als eersten op de baan, maar het waren de rijders van Ferrari die na vijf minuten de eerste tijden reden. Carlos Sainz klokte op de medium band 1.27.821, waar Leclerc onder ging door op dezelfde compound 1.27.314 te rijden. Vervolgens liet het Mercedes-duo zich op de zachte band zien. George Russell rondde de baan in 1.26.530, waarna Lewis Hamilton de eerste stek opeiste met 1.26.040.

De training was bijna halverwege toen Sergio Perez overnam bovenaan door op medium 1.25.861 te rijden. Kort daarop werd de rode vlag uitgehangen, omdat Pierre Gasly een wheel fairing had verloren op een strook kerbstones. De velg rechtsvoor leek het volledig te hebben begeven bij de Fransman, die er wel in slaagde om zijn AlphaTauri terug naar de pits te brengen. Hamilton leek na het instellen van de rode vlag bij de vijfde bocht nog een auto in te halen. Voor deze mogelijke overtreding zal hij na de training bij de stewards moeten komen.

Nadat een marshal het stuk bodywork van Gasly van de kerbstones had geraapt, ging de sessie verder en kwam Max Verstappen voor het eerst in deze training naar buiten. De regerend wereldkampioen ging op de zachte compound rond in 1.26.044, die hem achter Perez en Hamilton op P3 bracht. Laatstgenoemde verbeterde zich even later naar 1.25.824, waarmee hij Perez van de eerste positie stootte.

Met nog zeventien minuten te gaan versnelde Verstappen naar 1.25.618, die hem de leiding in de tijdentabel opleverde. De rondetijden gingen echter nog een stuk verder omlaag. Russell en Hamilton reden achtereenvolgens 1.25.394 en 1.25.222, alvorens Perez als eerste onder de 1.25 dook met 1.24.982. Bij het ingaan van de laatste tien minuten begon Verstappen aan een nieuwe snelle ronde op de soft. Hij klokte met 1.25.124 de tweede tijd, maar was tijdens zijn ronde op twee punten buiten de witte lijnen gekomen, waardoor die tijd in de kwalificatie zou worden geschrapt.

In de laatste minuten waren er geen nieuwe verbeteringen aan de bovenzijde van de tijdenlijst. Perez en Verstappen bleven dus eerste en tweede, terwijl Hamilton en Russell de sessie als derde en vierde besloten. Lando Norris tekende voor de vijfde tijd. Hij bleef met zijn McLaren Ferrari-duo Leclerc en Sainz net voor. Daniel Ricciardo stuurde de andere McLaren naar de achtste tijd. Alpine-rijders Esteban Ocon en Fernando Alonso waren goed voor de elfde en twaalfde tijd, maar de verschillen in het middenveld waren heel erg klein: de Fransman en de Spanjaard waren maar iets meer dan een tiende langzamer gegaan dan Ricciardo op P8.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Pierre Gasly verliest een wheel fairing op de kerbstones

Uitslag derde training F1 GP van Abu Dhabi: