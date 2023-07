Afgelopen weekend trakteerde Sergio Perez de Spaanse fans op een speciale demo door de straten van Madrid. Maar liefst 85.000 mensen kwamen op de demo met de RB7 en RB8 af. Daarbij draaide Perez onder meer donuts op het beroemde Plaza del Celebis. De Spaanse hoofdstad lijkt zo goed als zeker een plek op de Formule 1-kalender te krijgen, aangezien beursinstelling Ifema onlangs had aangekondigd dat zij er zeker van zijn dat zij een contract zullen ondertekenen. "Ik weet wanneer we het gaan tekenen en wanneer we het gaan doen", zei de voorzitter van het uitvoerend comité van Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos. De Formule 1 zou daar dan deels door het beursgebouw racen.

Hoewel Madrid officieel dus nog niet een deal heeft met de Formule 1, zou Perez zo'n deal wel verwelkomen. "Ik zou een race in Madrid geweldig vinden, maar zonder twijfel zou Xavi Martos, mijn trainer, de gelukkigste persoon zijn. Hij houdt echt van Madrid en wij ook", zei Perez in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Stratencircuits zijn speciaal en het zou goed zijn om er meer aan de kalender toe te voegen. Het is een heel speciale sfeer als we gaan, vooral in steden als Madrid."

De uitspraken van Perez komen niet helemaal als een verrassing, aangezien hij met name op stratencircuits schittert. Vijf van zijn zes Formule 1-zeges behaalde hij op stratencircuits en dat leverde hem de bijnaam 'King of the Streets' op. Hij deelt daarmee wel een andere mening dan Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, die er juist van baalt dat de Formule 1 steeds meer stratencircuits aan de kalender toevoegt. "Ja, ik heb het goed gedaan [op stratencircuits]", erkent Perez. "Ik denk dat het belangrijk is om dat vertrouwen te hebben om het circuit en het weekend in te gaan."

Voor de Spaanse Formule 1-fans zijn het gouden tijden. Met Carlos Sainz en Fernando Alonso zijn er twee Spaanse coureurs die voor twee topteams rijden. "De Formule 1 wordt heel veel gevolgd, in de Spaanstalige wereld nog meer. We beleven een geweldig moment, we hebben drie coureurs in de top-vijf", doelt hij als Spaanstalige, en het feit dat hij in het verleden in Madrid heeft gewoond, ook op zichzelf. "Ik denk dat Alonso en Aston Martin een grote verrassing zijn geweest, ze hebben een grote stap voorwaarts gemaakt. Maar we hebben het ook gezien bij andere teams, bijvoorbeeld McLaren, die een grote stap vooruit hebben gezet. Met dit reglement is alles veel dichterbij gekomen", merkt de coureur uit Guadalajara op. "Carlos Sainz en Fernando zijn allebei geweldige coureurs, ik zie geen reden om ze te vergelijken, integendeel. Ik denk dat we meer van beide coureurs moeten genieten, in plaats van ze zoveel met elkaar te vergelijken. Ze maken een unieke situatie mee, een moment dat zich misschien nooit meer zal herhalen in de geschiedenis van de Spaanse autosport."