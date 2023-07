Spaanse beursinstelling bevestigt: Formule 1 komt naar Madrid

Het is geen geheim dat Spanje er werk van maakt om de Formule 1 naar hoofdstad Madrid te halen. Lange tijd gaan er al geruchten over de toevoeging van een Madrileense Grand Prix, nu lijkt deze zo goed als zeker op de Formule 1-kalender te komen. Het project krijgt steeds meer vorm en Ifema, een beursinstelling in Madrid, steekt niet langer onder stoelen of banken dat het wacht op de ondertekening van het contract dat de Spaanse hoofdstad zal verbinden aan de koningsklasse van de autosport.

"Ik weet wanneer we het gaan tekenen en wanneer we het gaan doen", wordt de voorzitter van het uitvoerend comité van Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, geciteerd door Europa Press. Hoewel hij weigerde verdere details te geven over de ondertekening of de aankondiging vanwege de bestaande vertrouwelijkheidsovereenkomst, onthulde De los Mozos wel meer details over de plannen. Zo zal de Formule 1 Grand Prix van Madrid naar verwachting ongeveer 500 miljoen euro per jaar opbrengen voor de stad. Het gebouw van Ifema zal dan gebruikt worden om de teams te huisvesten. Het belooft bovendien een bijzondere race te worden, aangezien het circuit voor een deel door het Ifema-pand zal lopen. Daarnaast is er aan ambitie geen gebrek: zij willen van de Formule 1 in Madrid 'niet alleen een race, maar een hele ervaring, de beste in Europa' maken.

De komst van een Madrileense Grand Prix moet echter geen problemen opleveren voor de Formule 1-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya, benadrukt Ifema. Barcelona heeft een contract tot en met 2026 en staat ook al op de onlangs onthulde F1-kalender voor 2024. "Als er uiteindelijk twee [F1-races in Spanje] zijn, ben ik heel blij, maar ik spreek en werk voor Madrid", vervolgt de voorzitter van Ifema. De los Mozos verzekert dat de Spaanse autosportfederatie te allen tijde op de hoogte is geweest van de onderhandelingen, die de afgelopen maanden zijn geïntensiveerd en waarvan het vertrouwelijkheidscontract afgelopen december werd ondertekend.

De senaatvoorzitter van de FIA, Carmelo Sanz de Barros, ondersteunt de raceprojecten in Spanje, maar omschrijft de geruchten over Madrid als 'lawaai'. Echter, zoals Motorsport.com heeft vernomen, zal de Madrid F1 GP een realiteit worden. Vanuit de F1 verklaarde een woordvoerder in reactie op dit artikel dat de gesprekken met Madrid en Barcelona voortgezet worden, maar dat er geen update is en er geen beslissing is genomen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje van dit jaar kregen coureurs al vragen over een eventuele race in Madrid. Lewis Hamilton verwelkomde de plannen, maar benadrukte dat het niet ten koste moest gaan van de race in Barcelona. Carlos Sainz vindt het vooral belangrijk dat er überhaupt een Spaanse Grand Prix op de Formule 1-kalender blijft staan, waarbij hij geen voorkeur heeft voor de locatie.

Het gebouw van Ifema, locatie voor de Formule 1 Grand Prix van Madrid.