Pérez: Ferrari F1 had ook zonder uitvalbeurt Verstappen gewonnen

Sergio Pérez had na de kwalificatie perspectief op een goed resultaat, aangezien hij de derde tijd had genoteerd. Hij kreeg echter een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Nico Hülkenberg en begon dus van P6. Vanaf die positie verloor hij in de openingsronde al een positie aan George Russell, waardoor de klus voor de Mexicaan nog een stuk zwaarder was geworden. Hij zag teamgenoot Max Verstappen vroeg uitvallen door remproblemen waardoor het op hem aankwam om een goed resultaat te behalen voor Red Bull Racing. Dat was niet het geval: na een moeizame middag eindigde Pérez op de vijfde plaats, ver achter beide Ferrari's en McLarens.

Pérez stelt dat de race er 'een beetje anders' uit had gezien als hij die gridstraf niet had gekregen. "Want in de eerste stint zaten we in feite [vast] achter Russell", legt Pérez uit in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het was erg schadelijk voor de race dat we die positie verloren. Het was gewoon een heel slecht weekend. We kwamen nooit in het window met de auto om goed met de banden om te kunnen gaan tijdens de stints. De balans was altijd zoek. We moeten dus veel zien te begrijpen."

Pérez geeft aan dat hij geen last had van de remproblemen waardoor Verstappen voor het eerst sinds de Grand Prix van Australië van 2022 uitviel. "Ik had andere problemen", benadrukt hij. "We moesten onze bandenvoorbereiding om andere redenen aanpassen." Na de race verklaarde teambaas Christian Horner dat Pérez schade had opgelopen aan de vloer van de RB20 in duel met Fernando Alonso. "Hij wist het waarschijnlijk nog niet, maar hij liep schade op toen hij Alonso inhaalde", zei Horner. "Hij verloor aanzienlijk wat downforce van de vloer."

Pérez stelt dat Red Bull 'als team niet de snelheid' had in Melbourne. "Je zag dat Max binnen twee ronden werd ingehaald. Dat zegt al iets", aldus de nummer drie van het kampioenschap, die nu vijf punten minder heeft dan Verstappen. Als hij Sky Sports de vraag krijgt of Ferrari de race ook had gewonnen als Verstappen niet was uitgevallen, antwoordt hij: "Absoluut, ja."