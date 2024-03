Max Verstappen had een prima start in de Grand Prix van Australië en zette zijn pole om in de leiding. Carlos Sainz bleef in zijn kielzog en haalde de Nederlander met DRS in, waarna de problemen voor de Red Bull-coureur begonnen. In ronde drie was er rook te zien bij de rechter achterrem van de RB20, waarna deze vlam vatte en Verstappen niets anders kon doen dan de auto in de garage te parkeren en uit te vallen. "Het was twee jaar geleden dat we onze laatste uitvalbeurt door een mechanisch probleem hadden, dat was ook hier", zegt teambaas Christian Horner tegen Sky Sports. "Het was een remprobleem. De rem leek vanaf de start vast te zitten. Max omschreef het als een handrem, waardoor hij een aantal momenten had. De hitte bleef maar opbouwen en dat resulteerde in brand", legt de Brit uit. "We hebben nu alle onderdelen terug en bekijken deze om te zien wat de oorzaak was."

Verstappen was uiteraard niet blij met de uitvalbeurt, maar volgens Horner heeft de coureur zich ondanks dat voorbeeldig gedragen. "Natuurlijk stapt een coureur gefrustreerd uit als hij uitvalt, maar hij bleef heel vriendelijk naar het team en monteurs toe", stelt Horner. "We zijn één team en die uitvalbeurt doet iedereen evenveel pijn. We moeten ervan leren. We hebben al twee jaar geen uitvalbeurten gehad door mechanische problemen, wat opmerkelijk is. We moeten zien te begrijpen wat de oorzaak was, we moeten ervan leren en dan weer doorgaan. Het is bijzonder dat hij na drie races nog aan de leiding gaat, ondanks de uitvalbeurt. Zoals gezegd valt er veel te leren van vandaag."

Omdat Verstappen al snel uitviel, ging alle focus naar Sergio Pérez. Hij moest door een gridstraf van de zesde plaats starten, maar leverde ook al direct bij de start een positie in aan George Russell. Pérez boekte wel wat vooruitgang in de race, maar hij liep grote achterstand op ten opzichte van de Ferrari's en McLarens en kwam met bijna een minuut achterstand op winnaar Sainz als vijfde over de streep. Dat Pérez' prestatie tegenviel, had volgens Horner wel een goede reden. "Hij wist het waarschijnlijk nog niet, maar hij liep schade op toen hij Alonso inhaalde", verklaart de teambaas. "Hij verloor aanzienlijk wat downforce van de vloer. Ook hier moeten we zien te achterhalen wat de oorzaak was. Als je [die schade] hebt, dan wordt je bandenslijtage slechter en we waren aan het einde van de stints gewoon niet goed. Dat is wat ongebruikelijk voor onze auto. Dat moeten we zien te begrijpen."

Tot slot vindt Horner dat felicitaties voor winnaar Carlos Sainz op zijn plaats zijn. "Een geweldige prestatie van hem na zijn operatie, en [een fantastische prestatie] van Ferrari."