Pérez erkent: “Klap voor Red Bull als Verstappen zou vertrekken”

De geruchten over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing zijn nog altijd niet afgenomen. Er wordt al een tijdje gefluisterd dat de Nederlander een clausule in zijn contract zou hebben die hem in staat zou stellen om de kampioensformatie te verlaten als Helmut Marko niet langer deel uitmaakt van het team.

Die clausule, zo heeft Motorsport.com vernomen, niet in het contract hebben gestaan dat Verstappen in 2022 ondertekende, toen hij zijn contract verlengde tot en met 2028. De clausule zou meer recent zijn toegevoegd aan de overeenkomst door het Verstappen-kamp en Marko, zonder dat het Formule 1-team én diens teambaas Christian Horner daar weet van zouden hebben gehad. Marko zou dit hebben kunnen doen doordat hij een van de twee directeuren is van Red Bull Racing.

Als Sergio Pérez tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Australische Grand Prix-weekend gevraagd wordt naar de clausule in het contract van Verstappen, antwoordt hij: “Ik heb die clausule niet. Ik weet niet welke clausules Max in zijn contract heeft staan. Het zou beter zijn als je hem dat zelf vraagt. Het enige wat ik weet is dat Max bij het team onder contract staat en dat hij volledig toegewijd is aan het team. Het is verder niet aan mij om hier iets over te zeggen. Het heeft niets met mij te maken. Ik focus op mijn eigen beslissingen en op wat ik moet doen. Het is naar mijn mening niet goed om over andere coureurs te praten als we de feiten niet kennen.”

Volgens Pérez staat het team momenteel als een huis, maar de Mexicaan kan niet ontkennen dat als Verstappen bij Red Bull zou vertrekken, dit een enorme aderlating zou zijn voor de Brits-Oostenrijkse renstal. “Ik denk dat het team er heel goed voor staat”, aldus de coureur uit Guadalajara. “De resultaten zijn sterk en er heerst een harmonieuze sfeer in het team. Het kost jaren voordat je zoiets voor elkaar hebt. Er is een goede dynamiek in het team. Iedereen in het team werkt erg goed samen. Zo opereert de hele engineergroep als een eenheid. Dit zie je terug op de baan. De laatste jaren gaat het er heel efficiënt aan toe. Ik zie niet in waarom dat zo ineens zou veranderen. Maar natuurlijk zou het een klap zijn voor het team als Max zou vertrekken.”