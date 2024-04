Pérez op weg naar contractverlenging bij Red Bull? "Geen haast"

Voor de derde keer dit jaar kwam Sergio Pérez afgelopen weekend in Japan achter Max Verstappen als tweede aan de finish. Alleen in Australië behaalde de coureur uit Guadalajara tot dusver een minder resultaat. Daar eindigde hij als vijfde, nadat een tear-off onder de vloer de performance van zijn auto negatief had beïnvloed. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt dat er vooralsnog weinig reden is om Pérez na dit seizoen voor iemand anders te vervangen.

“Hij blaakt van zelfvertrouwen”, zegt Horner over de huidige vorm van Pérez tegenover de geschreven media in Japan, waaronder Motorsport.com. “Hij is zeer gefocust op de taak die voor hem ligt en voelt zich comfortabel in het team. Hij weet dat hij nog geen contract voor volgend jaar heeft en dat hij het volledig in eigen hand heeft als hij het zitje wil houden. Maar hij is erg populair binnen het team en is het seizoen op de best mogelijke manier begonnen.”

Op de vraag wat Pérez moet doen om in aanmerking te komen voor een nieuw contract, antwoordt Horner: “Hij moet gewoon doorgaan met wat hij momenteel aan het doen is.” Er wordt voorlopig echter nog geen knoop doorgehakt over het tweede zitje voor 2025, benadrukt de teamchef. “De rijdersmarkt lijkt dit jaar heel vroeg in beweging te zijn gekomen. Het lijkt wel alsof iedereen haast heeft. Maar we hebben dit jaar nog maar vier races gehad. We hebben geen enorme haast”, zegt de Brit. “Het mag geen verrassing heten dat er veel interesse is in onze wagens. Maar onze prioriteit gaat uit naar Checo. Het zal echter pas over een paar races zijn dat we over volgend jaar beginnen na te denken.”

Weddenschap

Horner had in Japan nog een weddenschap met Pérez afgesloten. “Zijn beste kwalificatieresultaat op Suzuka was P4. Ik legde een wedje met hem dat hij hem op de eerste startrij zou zetten”, aldus Horner, die de portemonnee kon trekken aangezien Pérez als tweede was geëindigd in de kwalificatie. “Vervolgens vertelde hij me dat hij Bernie Ecclestone exact dat bedrag verschuldigd was. Dus hij zou dat geld doorgeven aan Bernie, die zo meeprofiteerde van de eerste startrij van Checo.” Lachend: ”Die goede, oude Bernie verdient nog steeds geld aan ons, terwijl hij hier niet eens meer is!”

In de race imponeerde Pérez door eerst Lewis Hamilton en een ronde later George Russell in te halen in de zeer snelle 130R. Horner: “Ik moet toegeven dat ik mijn ogen dicht deed toen hij de 130R in ging. ‘Moet je dat per se daar doen’, dacht ik bij mezelf. ‘Kun je niet wachten tot het rechte stuk?’ Hij leek niet op iemand die vader van drie kinderen is, toen hij die move maakte!”