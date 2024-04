Twee weken geleden moest Max Verstappen de race kort na de start staken vanwege een remklauw die vast bleef zitten, terwijl Sergio Pérez slechts vijfde werd nadat een tear-off onder de vloer de performance van zijn auto negatief beïnvloedde. In Japan presteerde Red Bull Racing echter als vanouds. Nadat Verstappen en Pérez als eerste en tweede aan de race op Suzuka waren begonnen, kwamen zij na 53 ronden ook op die posities aan de finish.

“Het was geweldig om terug te komen met een één-twee in Japan”, zegt Horner bij Sky Sports. “Max reed een geweldige race en Checo presteerde eveneens erg sterk. Dit was de best mogelijke manier om terug te slaan.”

Horner sluit niet uit dat Pérez een nieuw contract bij Red Bull krijgt, als hij blijft presteren zoals hij afgelopen weekend heeft gedaan. Op de vraag of er een kans is dat de Mexicaan zijn stoeltje voor 2025 kan houden als hij zo doorgaat, antwoordt de teambaas: “Absoluut. Het is zijn zitje om te verliezen. Hij levert momenteel geweldig werk. Hij kwalificeerde zich gisteren nog binnen een tiende van Max. Het was met zijn afstand zijn beste kwalificatie-optreden op dit circuit. We zien zijn zelfvertrouwen groeien. En in de race waren zijn prestaties ook erg goed. Dit is zijn derde tweede plaats van het seizoen en daarmee doet hij precies wat we van hem verlangen.”

Hoewel Red Bull in Japan voor de derde keer dit seizoen eerste en tweede werd in de race, zat de concurrentie er dit jaar in de kwalificatie wel veel dichterbij dan een jaar geleden op dit circuit. “Het veld is zeker dicht bij elkaar aan het komen”, ziet ook Horner. “Maar dat is compleet normaal bij stabiele reglementen. We zijn nu bezig aan het derde jaar onder deze regels en ik weet zeker dat het alleen nog maar dichter bij elkaar komt naarmate het seizoen vordert. Daarom was het ook zo belangrijk om vroeg in het seizoen veel punten te scoren, waar we goed in geslaagd zijn.”

Over twee weken wordt in China het eerste sprintweekend van het jaar gehouden, dit terwijl de Formule 1 vier jaar lang niet op het Shanghai International Circuit is geweest door het coronavirus. “Het is geweldig dat we weer naar China gaan om te racen”, zegt Horner. “Het is prachtig circuit met snelle bochten en een heel lang recht stuk. De linker voorband krijgt het daar flink te verduren. Het wordt een interessante uitdaging om daar weer te rijden, en zeker met het nieuwe sprintformat dat we dit jaar hebben”, refereert hij aan de iets andere opzet van de sprintweekends in 2024.

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Japan