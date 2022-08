Sauber focust zich op Alfa Romeo ondanks Audi-geruchten

Porsche en Audi stappen hoogstwaarschijnlijk vanaf 2026 in de Formule 1. Het eerstgenoemde merk gaat een samenwerking aan met Red Bull Racing, die inmiddels al in gang lijkt te zijn gezet, terwijl Audi nog even rustig de net gepresenteerde motorreglementen voor dat jaar gaat doorspitten. Mocht het merk uit Ingolstadt toetreden, dan slaat het naar verluidt de handen ineen met Sauber. Dat team werkt nu samen met Alfa Romeo als titelsponsor. Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato vertelde vorige maand aan Motorsport.com dat het niet blind is voor de belangstelling van Audi, maar stond tegelijkertijd ontspannen in de situatie.

Teambaas Frederic Vasseur zegt tegen Motorsport.com enorm blij te zijn met de huidige situatie met Alfa Romeo. "Ze zijn niet slechts een sponsor. We zijn echt partners en ontwikkelen samen diverse projecten", zegt de Fransman. "Daarnaast is de relatie tussen Alfa Romeo en Stellantis [een in Nederland gevestigde Frans-Italiaans-Amerikaanse multinationale autofabrikant, red.] ontzettend goed. Ik geloof er ook in dat onze huidige resultaten het gevolg zijn van onze goede samenwerking. Zij zorgen ook weer voor nieuwe partners. Ik geniet ervan."

Onlangs zei Imparato wel dat Alfa Romeo ook in 2023 met Sauber samenwerkt, al moeten die plannen nog officieel bevestigd worden. Audi werd eerder gelinkt aan het overnemen van McLaren, Williams en Aston Martin. In de afgelopen maanden is echter duidelijk geworden dat Sauber de grootste kandidaat lijkt te zijn. Vasseur wil alleen nog niet te veel aan 2026 denken en grapt dat het hem al moeite kost om over 2023 te praten. "Allereerst moeten zij de zaken rondom de nieuwe power units meer helder krijgen", gaat hij verder. "Ze gaan er ongetwijfeld met iedereen over praten in de paddock. Zijn doen hun werk wel. Zodra er vanuit hun kant een bevestiging ligt, is het waarschijnlijk de tijd om te praten. Het belangrijkste nu is ons project met Alfa Romeo. Ik wil niets door elkaar gooien, maar juist mijn best doen met Alfa Romeo."