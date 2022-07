Hoewel de formele bevestiging nog altijd op zich laat wachten, wijst alles erop dat Audi vanaf 2026 toetreedt tot de Formule 1. De Volkswagen Group heeft de seinen enkele maanden geleden al op groen gezet voor Audi en zustermerk Porsche om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Porsche gaat naar alle waarschijnlijkheid de handen ineenslaan met Red Bull, Audi heeft echter meer opties. Het merk uit Ingolstadt werd al in verband gebracht met een overname van McLaren, Williams en Aston Martin. Inmiddels lijkt Sauber, wat in de Formule 1 actief is onder de naam Alfa Romeo, de grootste kanshebber om omgedoopt te worden tot Audi F1-team.

De naam Alfa Romeo keerde in 2019 terug in de Formule 1 als titelsponsor van Sauber. Het merk heeft echter geen aandeel in het raceteam, waardoor de deur open staat voor Audi. Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato gaat in een interview met Motorsport.com uitgebreid in op de kwestie: “Ik ben natuurlijk niet blind”, zegt hij wanneer Imparato gevraagd wordt naar de Audi-geruchten. “Voor mij is het heel simpel: we gaan het businessmodel van Alfa Romeo niet veranderen. Als iemand op een dag een sprong waagt, wat voor sprong dat ook moge zijn, dan nemen wij de beslissing die we moeten nemen. Dat is alles. Het baart ons geen zorgen. Ik heb zoveel plekken om te spelen. Het merk Alfa Romeo bestaat 112 jaar, de wereld ligt aan onze voeten. We staan er goed voor. 2021 was voor het eerst in jaren winstgevend voor Alfa Romeo. We maken ons dus totaal niet druk. Ik ben absoluut niet bang en ook niet bezorgd over de verhalen die ik in de paddock gehoord heb. Ik ben rustig genoeg om me dag voor dag te focussen op onze business.”

Ondanks het titelsponsorschap en de samenwerking tussen de F1-operatie en de straatauto’s, investeert Alfa Romeo veel minder dan de andere fabrikanten in de sport. Imperato zegt daarover: “Dit is het beste investeringsrendement op de gehele wereld. We profiteren van de F1 zonder de hoge kosten. We hebben samen met onze collega’s van Sauber een nieuw businessmodel uitgevonden. Frederic Vasseur runt het team, wij bemoeien ons daar niet mee. Ook niet op de moeilijke momenten.”