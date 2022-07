De naam Alfa Romeo keerde in 2019 terug in de Formule 1 vanwege een nieuwe samenwerking met de renstal van Sauber. Het Italiaanse merk werd titelsponsor en ook op het technisch vlak sloegen beide partijen de handen ineen. Hoewel er altijd sprake was van een langlopende deal, wordt deze wel jaarlijks onderworpen aan een evaluatie die in de zomer plaatsvindt. Volgens persbureau Reuters heeft Jean-Philippe Imparato, CEO van Alfa Romeo, bevestigd dat de overeenkomst verlengd is voor het seizoen van 2023. "Ik heb vanochtend de verlenging voor 2023 getekend", zei Imparato vrijdag. "Elk jaar evalueren we in juli de situatie. Als we in de toekomst onze interesse in F1 verliezen of dat we geen rendement hebben op onze investeringen, dan zien we wel wat we doen. Maar alles gebeurt op een nette manier."

De deal met Sauber stelt Alfa Romeo in staat om meer bekendheid te geven aan hun naam als fabrikant zonder grote financiële uitgaven waar andere fabrieksteams mee te maken hebben. "Ik denk dat ik de beste return on investment op aarde heb", vervolgde hij. "Dit klinkt misschien verrassend, maar ik denk dat wij wereldwijd het meeste rendement op onze investering hebben. Samen met onze collega's van Sauber hebben we een nieuw businessmodel gecreëerd. Sinds Fred Vasseur het team leidt zijn we niet ontspoord, ook al zaten we in lastige tijden. Namens Alfa steun ik hen en doe ik er alles aan om de ontwikkeling te ondersteunen. We moeten jaar na jaar en race na race vooruitgang boeken. Ook al is het soms moeilijk."

Voorlopig kent Alfa Romeo dit F1-seizoen een opleving. Het team heeft drie moeilijk jaren achter zich gelaten en strijdt nu geregeld om punten. Het Zwitserse team staat zesde in het kampioenschap bij de constructeurs en heeft al bijna vier keer zoveel punten als vorig jaar. De naam Sauber wordt wel in verband gebracht met een mogelijke overname door Audi als onderdeel van diens plannen om tot de F1-grid toe te treden. Imparato is niet bezorgd over enige interesse in het team. "Elk jaar beslissen we weer over het daaropvolgende jaar", zei hij. "Ik zit niet vast aan de langdurige deal. Maar om meer duidelijkheid te geven: elke onderhandeling over motoren of wat dan ook wordt geleid door Vasseur en Sauber. Alles is in het beste belang voor Sauber. Het beste voor Alfa Romeo is om elk jaar het rendement op de investering te hebben en elk jaar een vooruitgang qua performance. Dat is het. De rest staat er volledig los van."