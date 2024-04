Samenvatting van de chaotische Grand Prix van China

Max Verstappen heeft dan eindelijk zijn overwinning in de Chinese Grand Prix op zak. De Nederlander startte vijf keer eerder in Shanghai, maar kwam in al die pogingen niet verder dan de derde plaats (in 2017). Niet vreemd, want de opmars van de drievoudig wereldkampioen vond plaats in de periode dat China vanwege corona op slot ging.

Zondagochtend was er dan toch die felbegeerde overwinning in een race die er door twee safety cars aardig chaotisch uitzag, maar voor Verstappen strak volgens plan verliep. De coureur van Red Bull Racing had zich zaterdag met overmacht (drie tienden voorsprong op de nummer twee Sergio Pérez) op pole gekwalificeerd en kende in tegenstelling tot zijn teamgenoot een prima start.

Terwijl Pérez op plek twee zwaar moest verdedigen op Fernando Alonso en de Mexicaan uiteindelijk het onderspit delfde, kon Verstappen eenvoudig bij de concurrentie wegrijden. De twee safety cars brachten het veld weer even dichter bij hem in de buurt, maar de drievoudig wereldkampioen had twee keer een prima herstart en reed de concurrentie uiteindelijk op een hoop. Zijn voorsprong op de finishlijn op de nummer twee Lando Norris bedroeg ruim dertien seconden.