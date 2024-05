Na een week vol nieuws rondom Adrian Newey kon de focus in Miami op de baanactie in de Formule 1. De eerste en enige vrije training stond op het programma, want aangezien het een sprintweekend is in Florida kregen de teams en de coureurs maar een uurtje om te oefenen. In die tijd moest de auto ook perfect afgesteld worden, omdat later vrijdag de rijders de sprintkwalificatie moeten afwerken.

De zoektocht naar de perfecte set-up voor het weekend in Miami wordt voor Charles Leclerc een heel zware opdracht. De Monegask spinde na enkele minuten met zijn Ferrari SF-24 en kon daarna zijn weg niet vervolgen. De rijder probeerde nog zijn auto weer in het rechte spoor te zetten, maar dat lukte niet. Met maar drie rondjes op de teller eindigde de training voor de Ferrari-man al, waardoor hij zo goed als onvoorbereid aan de sprintkwalificatie later op vrijdag moet beginnen. Ook de rest van het veld had last van de stilstaande auto, want de rode vlag werd gezwaaid en iedereen moest tijdelijk de pits opzoeken.

Na een kort oponthoud mocht het veld weer in actie gaan. In eerste instantie bevond Max Verstappen zich niet vooraan, hij hield zich bezig met de racetrim voor later dit weekend. Het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton waren wel met snelle tijden aan de gang en ook de enig overgebleven Ferrari-coureur Carlos Sainz wist snelle tijden te noteren.

Nadat Verstappen overstapte op softs probeerde hij ook aan te zetten voor toptijden. Het ging echter niet direct van een leien dakje. De Nederlander klaagde veel over een glijdende auto en ook zijn eerste poging op de zachte band wilde niet echt vlotten. In de slotfase slaagde Verstappen er toch nog in om een keer aan te zetten en dat leverde P1 op. Achter de regerend wereldkampioen verraste Oscar Piastri met de tweede tijd. Carlos Sainz ging naar een derde tijd, vlak voor George Russell. Alpine stond ook met beide auto's in de top-tien, iets wat ze maar al te graag dit weekend vast willen houden. Als de Franse renstal daarin slaagt, scoort het de eerste punten van 2024.

Om 22.30 uur Nederlandse tijd begint de sprintkwalificatie in Miami.