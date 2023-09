Het moge duidelijk zijn dat Ferrari - en in het bijzonder Carlos Sainz - topfavoriet is voor de pole later op de zaterdag. De Spanjaard rijdt het hele F1-weekend al goed en was ook tijdens de derde training iedereen te snel af. Ook Mercedes zal tevreden zijn, want George Russell zette achter Sainz een knappe tweede tijd neer. Lando Norris heeft ook weinig te klagen met een derde plaats, wat laat zien dat de meegenomen updates van McLaren goed werken.

Bij Red Bull staan de gezichten juist weer op onweer. Max Verstappen en Sergio Perez kunnen het tempo van Sainz niet volgen en zijn zeer ontevreden over de balans in de RB19. Verstappen had grote moeite om zijn wagen op het asfalt te houden en kwam niet verder dan P4. Perez had de zaakjes nog minder goed voor elkaar met een achtste tijd.

De training an sich verliep rustig. Hier en daar was er een kortstondige gele vlag na een spin van Liam Lawson met zijn AlphaTauri en Williams-coureur Alexander Albon schoot nog even rechtdoor in bocht 14. Beide heren konden moeiteloos hun sessie voortzetten.