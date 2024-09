Vanaf het moment dat het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging was het druk op het Marina Bay Circuit voor de eerste Formule 1-training. Het was voor de coureurs het eerste meetmoment in Singapore, waarin het volgende hoofdstuk van de spannende strijd om de titels wordt geschreven.

Opvallend genoeg waren de omstandigheden representatief. Waar de afgelopen jaren een groot verschil was tussen het rijden in het licht -VT1 en VT3 - en in het donker - kwalificatie en race -, is dat dit jaar anders. De voorspellingen voor de kwalificatie laten namelijk zien dat de temperaturen gelijk zijn aan die van in de eerste training. De teams en de rijders gingen er dus goed voor zitten, met snelle tijden als gevolg.

Charles Leclerc was de snelste in de sessie die zonder grote incidenten verliep. De Ferrari-coureur hield titelkandidaat Lando Norris en teamgenoot Carlos Sainz net achter zich. Max Verstappen zat er ook aardig bij op P4. Ook RB kan zich over een prima sessie buigen. Yuki Tsunoda ging naar P5, de zwaar onder druk staande Daniel Ricciardo noteerde een zevende tijd. De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell vielen erg tegen. Zij kwamen niet in de top-tien terecht en moeten hopen dat het team nog wat achter de hand heeft.

De tweede training staat om 15.00 uur Nederlandse tijd gepland.