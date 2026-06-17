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Sainz ziet harde realiteit: Williams moet terug naar de tekentafel

Carlos Sainz trekt harde conclusies na een moeizaam weekend voor Williams. Volgens de Spanjaard is het team op circuits met veel snelle bochten veel verder van de concurrentie verwijderd dan gehoopt.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Barcelona een duidelijke boodschap voor Williams: het team moet terug naar de tekentafel. De Spaanse coureur zag tijdens zijn thuisrace opnieuw hoe groot de achterstand van de Britse formatie is op circuits waar veel neerwaartse druk gevraagd wordt en concludeert dat er meer nodig is dan de geplande upgrades om de aansluiting met de middenmoot te vinden.

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Sainz kende op papier geen dramatische race. De voormalig Ferrari-coureur finishte als twaalfde na als zestiende te zijn gestart. "Ik denk dat ik een heel goede start en een heel sterke race heb gereden", blikt Sainz terug. "Maar helaas betekent een goede start en een goede race dit jaar niet automatisch dat je punten scoort. Dan zit je nog steeds achter een aantal andere teams in het middenveld."

Volgens de Spanjaard werd in Barcelona pijnlijk duidelijk waar Williams momenteel tekortkomt. Hoewel het team vooraf al wist dat het circuit geen ideale match zou zijn voor de FW48, bleek de realiteit nog confronterender dan verwacht. "We wisten dat dit een lastig weekend zou worden", zegt Sainz. "Maar als ik terugkijk, is het toch een schok geweest om te zien hoe groot de achterstand is in de medium en snelle bochten. Dat komt deels door het gewicht van de auto, maar nog veel meer door het gebrek aan downforce."

Tekentafel

De viervoudig Grand Prix-winnaar wilde niet spreken van een wake-up call, omdat Williams zich al bewust was van de zwakke punten van de auto. Wel ziet hij Barcelona als een belangrijke realitycheck. "Het is een realisatie dat we nog heel ver verwijderd zijn van waar we zouden moeten staan, waar we hadden gehoopt te staan en waar we uiteindelijk willen staan. Het is tijd om terug naar de tekentafel te gaan en meer onderdelen naar de auto te brengen, want op dit soort circuits komen we simpelweg veel tekort."

Williams heeft voor de komende races nieuwe onderdelen in voorbereiding. Sainz heeft er vertrouwen in dat die upgrades zullen werken, maar vraagt zich openlijk af of ze voldoende zullen zijn om het gat naar de concurrentie te dichten. "Bij Williams werken upgrades meestal zoals verwacht, dus daar heb ik vertrouwen in. Maar ik weet niet of het genoeg zal zijn om het verschil op dit soort circuits te overbruggen", legt hij uit. "We moeten eigenlijk meer doen dan we nu al doen. Elke kilo gewichtsbesparing en elk beetje extra downforce is belangrijk."

Aantal upgrades verdubbelen?

Maar terwijl Williams vooruitgang boekt, blijven de rivalen eveneens ontwikkelen. "Zelfs als je verbeteringen meebrengt, doen de anderen dat ook. We hebben upgrades meegenomen naar Miami en Canada, maar als je echt het gat wilt dichten, moet je dat eigenlijk verdubbelen. Anders kruip je maar heel langzaam richting de middenmoot."

De komende Grand Prix van Oostenrijk biedt volgens teamgenoot Alexander Albon mogelijk wat meer perspectief, maar Sainz weigert zich daaraan vast te klampen. Hij wijst erop dat circuits als Silverstone, Spa-Francorchamps en de Hungaroring opnieuw de zwakke punten van de Williams zullen blootleggen. "We moeten niet denken in goede en slechte circuits. Barcelona is een uitstekende graadmeter voor de prestaties van een auto. Dit weekend zaten we tussen de 1,6 en 1,9 seconde achter de koplopers en bijna zeven tienden achter de beste teams in het middenveld. Dat is het gat dat we moeten dichten."

"Een van mijn beste seizoenen"

Ondanks de teleurstellende resultaten blijft Sainz positief over zijn eigen presteren. De Spanjaard vindt zelfs dat hij momenteel één van zijn sterkste jaren in de Formule 1 beleeft.

"Vanaf Australië heb ik vrijwel elk weekend geleverd. Het is waarschijnlijk één van mijn beste seizoenen in de Formule 1 tot nu toe", stelde hij. "Alleen zie je dat niet altijd wanneer je niet voor podiums of top-vijfklasseringen vecht. Maar ik ben trots op het werk dat we als team doen en op de manier waarop we ondanks de moeilijke situatie gemotiveerd blijven."

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