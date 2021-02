Doornbos: Red Bull staat op papier voor beste seizoensstart ooit

Stabiele reglementen en de komst van enkelvoudig Grand Prix-winnaar Sergio Perez zullen Red Bull Racing dit jaar helpen meer tegenstand te bieden aan Mercedes, verwacht Doornbos. “Mercedes is natuurlijk al vrij vroeg begonnen met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar, maar Red Bull kon dit keer ook eens op tijd beginnen, omdat ze toch vrij makkelijk tweede zijn geworden bij de constructeurs”, zegt Doornbos tegen Motorsport.com. “En het chassis zal niet heel anders zijn. Ze rijden dit seizoen met een soort van doorontwikkeling van wat ze vorig jaar hadden. Daarnaast hebben ze nu een hele sterke tweede rijder, die het Lewis Hamilton ook een beetje moeilijk kan gaan maken. Dus ik verwacht dat Mercedes niet heel relaxed het jaar ingaat. Maar ze blijven natuurlijk wel de favoriet.”

Red Bull zou het Mercedes dit jaar dus lastiger kunnen maken. Maar is er ook een kans dat Max Verstappen dit jaar voor de titel kan meedoen? Doornbos, die in 2006 derde coureur was bij Red Bull en aan het einde van dat jaar drie keer aan de start kwam: “Die kans is er elk jaar wel geweest. Als de auto vorig seizoen iets betrouwbaarder was geweest, dan had Max dat jaar vol in het titelgevecht gezeten. Het heeft allemaal te maken met hoeveel meer performance ze nog uit de auto en de motor kunnen halen en of dat niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Kijk naar Mercedes: zij hebben een auto die bloedsnel is én zo betrouwbaar als een tank. Daar zullen ze zich bij Red Bull en Honda ook vol op moeten focussen. Ze willen de samenwerking graag op een hoogtepunt afsluiten en proberen het verschil in performance daarom zo goed mogelijk te dichten. Maar ze moeten er ook voor zorgen dat dat ding elk weekend gewoon de finish haalt en niet zoals afgelopen jaar vijf keer stilvalt.”

Heftige dingen

De renstal uit Milton Keynes heeft er de laatste jaren een handje van om matig aan een kampioenschap te beginnen. Zou er dit jaar een einde kunnen komen aan de reeks povere seizoensstarts? Doornbos is wat dat aangaat optimistisch. Niet alleen omdat er dit jaar in de basis met dezelfde auto wordt gereden, ook omdat het beruchte correlatieprobleem tot het verleden zou moeten behoren. “Het grote voordeel van dit jaar is dat de regels door COVID-19 minimaal veranderd zijn en dat de wijzigingen die er zijn, op tijd kenbaar zijn gemaakt”, zegt Doornbos, die refereert naar aerodynamische tweaks aan onder andere de vloer, om de downforce met tien procent terug te brengen.

“Het grote probleem was dat de reglementswijzigingen in het verleden steeds best wel flink waren”, vervolgt hij zijn uitleg. Red Bull begon dan vol goede moed met het ontwikkelen van een nieuwe auto, maar eenmaal op de baan bleek het gedrag van de wagen telkens niet te corresponderen met wat het team in de windtunnel en in de CFD-data had gezien. “Eenmaal op het circuit, was de correlatie er niet”, aldus Doornbos. “In natuurlijke omstandigheden - als je te maken hebt met hobbeltjes en wind - zaten ze er in het begin steeds best ver vanaf. Ze misten gewoon heel veel aerodynamische prestaties, wat eigenlijk een van Red Bulls sterkste punten hoort te zijn.” Zodoende moest er tijdens de eerste races van het jaar vaak nog een en ander worden rechtgezet. “Maar gedurende het seizoen hadden ze dan wel de kracht dat ze zich als snelste van iedereen konden doorontwikkelen.”

Volgens Doornbos heeft het team inmiddels korte metten gemaakt met het correlatieprobleem. “Er zullen een hoop mensen op hun flikker hebben gekregen en er zal veel onderzoek naar zijn gedaan”, zegt Doornbos, die daarbij wel de kanttekening plaatst dat Red Bull ondanks het probleem nog wel altijd het tweede team is op de grid. “Maar natuurlijk zijn ze er ziek van en moeten ze op dit vlak hun huiswerk beter doen. En straks zal moeten blijken of het ook echt beter is gegaan. Ik weet echter dat ze dingen hebben gevonden die best wel heftig waren en best wel wat data verstoorden.” Als Red Bull het lek daadwerkelijk boven heeft, zou het er wel eens goed uit kunnen zien voor het team. “Op papier kan dit de beste seizoensstart ooit worden van Red Bull. En het team is daar ook aan alles gelegen, want ze weten dat ze hun diamant mogelijk kwijtraken als er dit jaar niet gepresteerd wordt.”

Geen speelbal meer

Doornbos heeft er vertrouwen in dat er met de komst van Perez ook op rijdersvlak een goede stap is gemaakt. “Met Perez erbij zal er een wereld voor ze opengaan. Ik zeg niet dat hij meteen bloedsnel zal zijn - ik denk dat de kwalificatie ook niet per se het sterkste punt van Perez is - maar met tien jaar ervaring bij verschillende teams heeft hij wel de gave ontwikkeld om op zondag te pieken, wanneer het moet. Dat is ook waar Red Bull naar op zoek was, zodat ze een spel kunnen gaan spelen met Mercedes, in plaats van dat zij de speelbal zijn van Mercedes. Dus daar ga je het verschil wel merken”, stelt Doornbos, die dus verwacht dat Red Bull dit jaar meer kan ondernemen met de strategie. “Aan de andere kant kun je ook een situatie krijgen dat hij instapt en denkt: ‘Jeetje, wat is dit ding moeilijk te besturen!’ Zoals ook zijn voorgangers daar problemen mee hadden. Maar in dat geval kan hij terugvallen op zijn expertise en zal hij de auto volgens mij alsnog heel snel naar zijn hand kunnen zetten. Ik verwacht dus wel veel van hem.”

Perez zou wel eens van grote waarde kunnen zijn voor de titelaspiraties van Verstappen, maar is de Mexicaan wel bereid om in dienst van Verstappen te rijden? Doornbos: “Hij zal dat nooit zo toegeven en ik denk dat dat ook heel goed is. Een atleet moet egoïstisch zijn om de top te kunnen halen. Je moet altijd denken dat jij de beste bent. Zo opzichtig als Rubens Barrichello bij Ferrari, die met liefde genoegen nam met een tweede plaats achter Michael Schumacher, dat zie je eigenlijk maar heel weinig in de sport, dat iemand zo overduidelijk een contract als tweede coureur tekent. Maar dat siert de sport ook. Je kan nog zoveel op papier willen zetten, maar laat het maar zien op de baan. Als Perez en Verstappen aan het begin van het seizoen allebei twee of drie sterke weekenden hebben, dan zal Red Bull het laatste team zijn dat zal zeggen dat er een duidelijke eerste en tweede rijder is. Als een talent piekt, zal Red Bull dat alleen maar steunen. Laat ze het onderling maar uitvechten op de baan. Zonder elkaar te raken natuurlijk.”

Gedurfd

“Maar Perez komt natuurlijk wel in het domein van Verstappen terecht”, voegt Doornbos toe. “Red Bull Racing ís Max Verstappen. Dus het is ook een heel gedurfde move van Perez. Tegelijkertijd was het één die hij niet af kon slaan. Maar ik verwacht dat als eenmaal duidelijk is dat hij de tweede coureur is, Perez zich ook helemaal naar die rol zal schikken en het zijn prioriteit zal maken om voor Red Bull de constructeurstitel binnen te slepen. Maar dus wel pas als dat echt duidelijk is. Hij is echter volwassen genoeg om dat dan ook te erkennen [dat hij zelf geen reële kans meer heeft op de titel].”

Perez heeft vooralsnog een deal voor één jaar. Maar wanneer hij snel genoeg is en de rol van teamspeler met glans vertolkt, lonkt er mogelijk een langer contract voor hem bij Red Bull. “Ja, wellicht wel. Maar hij heeft overigens sowieso nog een hele mooie toekomst voor zich. Als je eenmaal binnen bent bij de Red Bull-familie én je presteert, dan wachten er ook na de Formule 1 nog prachtige dingen.” Doornbos noemt als voorbeeld deelname aan de 24 uur van Le Mans met een waterstofauto. Onlangs werd bekend dat Red Bull samen met ORECA een protoype hiervoor gaat ontwikkelen. "Maar zijn focus ligt natuurlijk eerst op de Formule 1. Hij heeft nog nooit in zo’n goed positie gezeten om races te winnen en voor een wereldtitel te strijden, of het nu gaat om een rijders- of een constructeurskampioenschap. Ik denk dat Red Bull echt een hele goede aan hem heeft.”

VIDEO: Doornbos leeft zich uit op besneeuwd Circuit Zandvoort