Red Bull RB19 verkozen tot beste raceauto van 2023

Met Max Verstappen achter het stuur was Red Bull Racing in het Formule 1-seizoen 2023 schier onverslaanbaar. De Nederlander won 19 van de 22 Grands Prix, tweemaal kwam teamgenoot Sergio Perez als eerste over de meet. Slechts eenmaal werd het team verslagen, door Ferrari-coureur Carlos Sainz in Singapore. Al ver voor het einde van het jaar waren zowel Verstappen als Red Bull Racing wereldkampioen.

De lezers van het prestigieuze blad Autosport konden stemmen op hun favoriet. De RB19 werd verkozen tot de beste raceauto van het jaar. In de verkiezing werd afgerekend met de Le Mans-winnende Ferrari 499P, de dominante Formule E-bolide van Jaguar en de Toyota GR Yaris Rally1 die domineerde in het WK Rally. De award werd uitgereikt tijdens de Autosport Awards in het Grosvenor House in Londen.

De prijs wordt al sinds 1982 uitgereikt. Voor Red Bull was het de zevende eretitel. Eerder wonnen legendarische bolides als de Porsche 956, McLaren MP4/4, Williams FW14B, Ferrari F2004, Brawn BGP 001 en de Mercedes W11.

Ferrari wint moment van het jaar

Hoewel de Ferrari 499P in de categorie ‘raceauto van het jaar’ de eer moest laten aan de RB19, pakte het in een andere klasse wel de winst. De zege van Ferrari in de jubileumeditie van de 24 uur van Le Mans werd namelijk verkozen tot moment van het jaar. Het legendarische Italiaanse team keerde dit seizoen na een afwezigheid van vijftig jaar met een fabrieksteam terug in de top van de langeafstandsracerij. De twee 499P Hypercars legden beslag op de eerste startrij. Na een epische strijd met Toyota gingen James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi de geschiedenisboeken in als winnaars van de race op Le Mans.

De andere genomineerden waren de Indy 500-zege van Josef Newgarden, het record van meeste opeenvolgende overwinningen in de Formule 1 door Max Verstappen en de sensationele zege van Shane van Gisbergen tijdens zijn debuut in de NASCAR Cup.

Vorig jaar won George Russell de prijs naar aanleiding van zijn eerste Formule 1-overwinning in Brazilië.