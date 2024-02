Max Verstappen reed woensdag de gehele dag tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein. Het plan was om de Nederlander donderdagmiddag opnieuw in de Red Bull RB20 te zetten, nadat Sergio Pérez de ochtendsessie voor zijn rekening nam. De Mexicaan kende echter een lastige sessie met het nodige oponthoud. In het eerste uur stond hij enige tijd langs de baan vanwege een probleem met de remmen. Vervolgens kon hij de laatste twee uur helemaal niet meer rijden door een probleem met een putdeksel op het Bahrain International Circuit, waardoor de ochtendsessie vroegtijdig gestopt werd. Om de teams wat van de verloren tijd terug te geven, werd de middagsessie van de donderdag met een uur verlengd.

Verstappen zou zodoende een extra uurtje in de RB20 krijgen, maar dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Pérez mag namelijk ook de donderdagmiddag voor zijn rekening nemen, zo heeft Red Bull Racing bevestigd aan Motorsport.com. Als gevolg daarvan is ook de planning voor de derde en laatste testdag op de schop gegaan. In het originele plan zou Pérez de hele vrijdag in de auto zitten, maar door de veranderingen moet hij de auto uiteindelijk dus delen met Verstappen. De Nederlander mag de test vrijdagmiddag afsluiten namens Red Bull, nadat Pérez tijdens de ochtendsessie zijn laatste testwerkzaamheden heeft verricht.

Red Bull was donderdagochtend het minst productieve team met in totaal slechts twintig ronden voor Pérez. Hij noteerde intussen wel de vierde tijd op zo'n 1,1 seconde van snelste man Charles Leclerc. De test was woensdag nog voortvarend begonnen voor de formatie uit Milton Keynes. Verstappen ging in totaal 143 keer rond op het Bahrain International Circuit - het meeste van alle coureurs en na Haas F1 het meeste van alle teams - en sloot de dag bovendien ook af met de snelste tijd. Met 1.31.344 was de regerend drievoudig wereldkampioen maar liefst 1,1 seconde sneller dan de rest van het veld, dat werd aangevoerd door McLaren-coureur Lando Norris. Na afloop liet Verstappen optekenen dat hij een goed gevoel had overgehouden aan de eerste testdag, een sentiment dat gedeeld werd door Red Bulls topadviseur Helmut Marko.