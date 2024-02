Marko lacht: Nieuw Red Bull-concept werkt, andere teams hadden dit niet verwacht

Red Bull Racing had zich geen betere opening van het Formule 1-seizoen 2024 kunnen wensen. Tijdens de eerste testdag in Bahrein is het team uit de startblokken geschoten. Max Verstappen heeft de voltallige concurrentie op meer dan een seconde gezet met 1.31.344 en was met 143 afgelegde ronden bovendien de productiefste coureur van de dag. Een droomstart, zo concludeert ook Helmut Marko achter de Red Bull-pitbox. "Dit was erg indrukwekkend. We hebben 143 ronden gereden, min of meer zonder problemen. Het concept werkt en dat is het allerbelangrijkste. Het ziet er goed uit."

Dat laatste is volgens Marko ook meteen de voornaamste conclusie van Verstappen na zijn eerste volledige dag achter het stuur van de RB20. "Max was ook positief, ja. De auto reageerde feilloos op alles wat we hebben veranderd. Eigenlijk draait het nu vooral om de finetuning." Gevraagd of de nieuwe creatie van Adrian Newey en Pierre Waché dan ook een lach om de mond van Verstappen toverde, vervolgt de Oostenrijker: "Eigenlijk waren we vandaag allemaal veel aan het lachen!"

'Het duurt wel even voordat andere teams dit kunnen kopiëren...'

Het belangrijkste voor Red Bull Racing is dat de virtuele wereld goed overeenkomt met de praktijk. De correlatie klopt met andere woorden. Het aangepaste concept toonde in de simulator en windtunnel al veel potentie en precies dat is woensdag onderstreept op het circuit. "Er is altijd een risico als je van concept verandert. Kijk maar naar Mercedes, zij hebben hun problemen wel gehad met het vorige concept. Maar onze auto werkte vanaf de allereerste ronde, daar zijn we erg trots op en natuurlijk ook blij mee. De betrouwbaarheid was ongelooflijk goed. Van wat ik heb gezien, had Ferrari meer ook problemen met de banden dan wij. De McLaren lijkt eveneens iets nerveuzer dan onze auto. Ik weet niet wat Mercedes vandaag allemaal heeft gedaan, al zullen ze in ieder geval wel iets sneller zijn dan wat ze hebben laten zien. Maar goed, wij kunnen in ieder geval met vertrouwen naar het raceweekend toe werken."

Marko kan eveneens glimlachen als de concurrentie ter sprake komt. "Hoe moet ik het zeggen: alle auto's zien er nu eigenlijk uit zoals onze auto van vorig jaar. Daardoor hebben ze nu weer iets anders om te kopiëren! Ik denk dat andere teams niet hadden verwacht dat wij afgelopen winter met zoiets zouden komen", laat Marko in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. Als wordt opgemerkt dat de andere auto's er gaandeweg dit seizoen ook zoals de RB20 uit zullen zien, grinnikt Marko: "Nou, het duurt wel even om zo'n concept te kopiëren..."

Marko positief verrast door tweede Red Bull-team

De 80-jarige Oostenrijker is afsluitend ook te spreken over het optreden van RB, oftewel het tweede Red Bull-team. De formatie van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda leunt vanaf dit jaar meer op de grote broer Red Bull Racing en volgens Marko zijn de eerste signalen positief. "We waren vandaag positief verrast door het RB-team. McLaren en Ferrari zijn later in de avond niet meer naar buiten gegaan en toen was de baan natuurlijk sneller door de lagere temperatuur. Maar goed, het RB-team lijkt in de top-tien te staan. Voor hen is vandaag beter verlopen dan verwacht. Wat betreft Red Bull wisten we wel dat we erg competitief zouden zijn als het concept zou werken."